Centrul juvenil al FC Farul Constanta a urcat in clasamentul academiilor din Romania. Care e noul staff tehnic

Începută în urmă cu mai mult de un an, reorganizarea Centrului de copii și juniori a clubului nostru continuă conform strategiei de a dezvolta sectorul juvenil și de a readuce FC Farul în topul fotbalului românesc și la aceste categorii de vârstă. Munca depusă în această perioadă a făcut ca centrul nostru să urce spectaculos în clasamentul academiilor din țară. Astfel, după ce anul trecut s-a situat pe locul 48, cu 37,4 puncte, alb-albaștrii au făcut un salt de 14 locuri, ajungând pe locul 34, cu 60,19. În aceste condiții, clubul nostru s-a apropiat de cele 24 de poziții care asigură participarea la categoria Elite, obiectiv pe care și-a propus să-l atingă în cel mai scurt timp, se arată pe site-ul oficial al FC Farul.

Am schimbat și adus antrenori la anumite categorii de vârste în funcție de licența și pregătirea pe care o au. Competițiile de juniori sub 19 ani și sub 17 ani sunt organizate de Federația Română de Fotbal, în timp ce întrecerile de juniori C, D și E, în prima fază, de către Asociația Județeană de Fotbal și, în cazul unei calificări la faza zonală, de către federație. În aceste condiții, avem nevoie de antrenori cu minim licență B. De aceea, am decis să reorganizăm stafful tehnic din cadrul Centrului de Copii și Juniori. La echipa sub 19 ani, a venit un nou antrenor, Adrian Senin, care-l va avea secund pe Marius Soare. La sub 17 ani, Marius Axinciuc, ajutat de Cosmin Maxim, iar la sub 16 ani sunt antrenor eu, a explicat Dorel Zaharia, șeful Centrului de Copii și juniori al FC Farul, conform sursei citate.

Nu a fost perioadă ușoară, din cauza pandemiei. Este dificil, însă copiii au continuat să vină la antrenamente. Sezonul trecut s-a oprit din cauza pandemiei, dar sperăm să nu continue această situație. Momentan, nu se știe când va începe campionatul, așteptăm o decizie din partea Federației Române de Fotbal. În cazul în care competițiile se vor desfășura în condiții normale, obiectivele pentru echipele U19 și U17, sunt obținerea de rezultate bune și promovarea cât mai multor jucători către echipa mare. Sunt deja patru fotbaliști care se pregătesc cu seniorii, Ștefan Rus, Darius Ciolacu, Cosmin Stroescu și Ionuț Pelivan, a mai spus Dorel Zaharia, pentru site-ul oficial al clubului.

FC Farul Constanța a informat că sectorul său juvenil a urcat spectaculos în topul academiilor din țară, ajungând pe locul 34, aproape de pozițiile care duc în Liga Elitelor, acolo unde „marinarii“ au ca obiectiv să ajungă în scurt timpAstfel, a fost întărit stafful tehnic de la grupele unde se pregătesc peste 400 de copii constănțeni.Totodată, în stafful tehnic au fost cooptați doi foști goalkeeperi, Adrian Vlas, care se va ocupa de pregătirea portarilor la categorii de vârstă peste 13 ani, în timp ce Valentin Dumitrică va avea același rol pentru grupe de vârstă sub 13 ani.Experimentatul antrenor Ion Constantinescu va conduce departamentul de scouting al centrului, în timp ce în stafful tehnic au fost cooptați Marius Cojocaru, care va îndeplini funcția de preparator fizic, iar Narcis Lupu va asigura asistența medicală.Juniori sub 19 ani – Adrian Senin (antrenor principal), Marius Soare (antrenor)Juniori sub 17 ani – Marius Axinciuc (antrenor principal), Cosmin Maxim (antrenor secund)Juniori sub 16 – Dorel Zaharia (antrenor principal)Juniori sub 15 ani – Cristian Șchiopu (antrenor principal)Juniori născuți după 1 ianuarie 2007 – Daniel Ochia (antrenor principal)Juniori născuți după 1 ianuarie 2008 – Claudiu Moraru (antrenor principal)Juniori născuți după 1 ianuarie 2009 – Bogdan Ciocănel (antrenor principal)Juniori născuți după 1 ianuarie 2010 – Bogdan Ciocănel (antrenor principal)Juniori născuți după 1 ianuarie 2011 – Marius Soare (antrenor principal)Juniori născuți după 1 ianuarie 2012 – Cosmin Pașcovici (antrenor principal)Juniori născuți după 1 ianuarie 2013 – Claudiu Moraru (antrenor principal)Juniori născuți după 1 ianuarie 2014 – Cosmin Maxim (antrenor principal)Antrenor cu portarii la grupele peste 13 ani – Adrian VlasAntrenor cu portarii la grupele sub 13 ani – Valentin DumitricăScouter – Ion ConstantinescuPreparator fizic – Marius CojocaruAsistent medical – Narcis Lupu.Pentru moment, competițiile oficiale sunt stopate din cauza pandemiei de COVID-19, dar activitatea de pregătire continuă în așteptarea unei hotărâri din partea Federației Române de Fotbal.