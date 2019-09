Centrul Multifunctional Educativ pentru Tineret Jean Constantin, gazda proiectiilor din acest week-end

Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada” vă invită weekend de weekend la film, în sala mare a Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin”.Sala de cinema este unică la nivelul orașului Constanța, având o capacitate 769 de locuri, dotată cu ecran transonor și un sistem de sunet Dolby Digital Surround 7.1.27 septembrie 2019, ora 17:30 – AD ASTRA (2D)27 septembrie 2019, ora 20:00 – LA GOMERA (2D)28 septembrie 2019, ora 12:00 – PLAYMOBIL:THE MOVIE (2D)28septembrie 2019, ora 17:30 – RAMBO: LAST BLOOD (2D)28 septembrie 2019, ora 20:00 – HUSTLERS (2D)29 septembrie 2019, ora 12:00 – PRINCESS IN WONDERLAND (3D)29 septembrie 2019, ora 15:15 - HUSTLERS(2D)29 septembrie 2019, ora 17:30 – DOWNTOWN ABBEY (2D)29 septembrie 2019, ora 20:00 – RAMBO: LAST BLOOD (2D)Informațiile legate de programul de vânzare al biletele sunt disponibile pe site-ul oficial http://www.cmeptjc.ro/, pe pagina de Facebook sau direct la casieria centrului, din B-dul Ferdinand, nr.56 (fostul Cinema Republica).Sursă foto: Arhivă ZIUA de Constanţa