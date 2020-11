Centrul OK Medical aduce nou test SARS-CoV-2

Creșterea alarmantă, zi de zi, a numărului de noi îmbolnăviri de COVID-19, dar și sezonul rece, caracterizat prin apariția a tot mai multe cazuri de gripă în rândul populației, a determinat centrele de testări să ofere cât mai multe variante de teste .

Centrul OK Medical, specializat în testări SARS-CoV-2, pune la dispoziție testul RT-PCR PLUS, care permite depistarea și diferențierea concomitentă a virusului COVID-19 și a virusului virusul gripal (Influenza A/B). Cum cele două simptomatologii sunt apropiate, testul RT-PCR PLUS oferă un diagnostic sigur și rapid.

”Probele sunt recoltate de la nivel nazofaringian. Recoltarea se poate face în toate centrele de recoltare OK Medical, iar rezultatul îl avem în maximum 48 de ore de la recoltare. Cred că este primordial pentru sănătatea noastră să avem un diagnostic precis și rapid, pentru a putea interveni cu un tratament adecvat cât mai repede. Trebuie să găsim soluţii să trăim cu acest virus, să activăm, dar și să minimizăm riscul de infectare şi să maximizăm răspunsul la trament”, a spus Mihai Lala, managerul OK Medical.

OK Medical este prima clinică privată de servicii medicale de nișă din România, care, încă de la începutul pandemiei SARS-CoV-2 a fost prezentă pe piață cu un număr impresionant de teste pentru populației și cu variante personalizate pentru fiecare tip de activitate, atât economică, dar şi personală.