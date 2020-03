Centrul pentru Psihologie Aplicata al Universitații București publica predicții despre evoluția cazurilor de COVID-19

Un model matematic de predicție a apariției de noi cazuri de COVID-19 în România, arată cât de utile au fost măsurile de distanțare socială. Dr. Mihnea Muraru, Lector universitar la Facultatea de Automatică și Calculatoare, Universitatea Politehnică din București, de asemenea, licențiat în psihologie, a realizat un model predictiv pentru evoluția numărului de cazuri de The post Centrul pentru Psihologie Aplicată al Universității București publică predicții despre evoluția cazurilor de COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.