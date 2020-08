centrulnatura.ro: CARȚI ȘI IAR CARȚI

Așa cum bine știți cu toții, îmi place să scriu.Articole, mici postări pe Facebook , dar mai ales cărți.De peste 30 de ani am reușit să scriu și să tipăresc circa 25 de titluri de cărți, pe teme diferite, cele mai multe legate de cunoașterea corpului omenesc și auto-îngrijire.Ador cărțile tipărite.Îmi place mirosul paginilor proaspăt tipărite.Și îmi place să mă pierd în lectura câte unei cărți, într-o după-amiază liberă de week-end (mai ales când afară plouă sau este vânt).Dar sunt foarte conștientă de ”modalitatea vremurilor” și pot să recunosc un final, atunci când acesta este evident.Vremea cărților tipărite se încheie.Și începe o cu totul altă direcție de comunicare scrisă.Realitatea vremii impune cărțile on-line.Cărțile tipărite își finalizează ușor-ușor misiunea lor de transmitere a cunoașterii, în formatul filelor tipărite.Pentru că prezența lor a însemnat în special sacrificarea copacilor (iar lumea noastră este deja mai săracă și mai lipsită de frumusețea abundentă a Naturii).Și prezența lor înseamnă multe alte ”efecte secundare” adesea nevăzute, dar resimțite de toți cei care se ocupă de partea cu tipărituri:Toxicitatea colii albe de hârtie (prelucrată cu dioxină), pentru mediul înconjurător și sistemul nervos al oamenilor.Toxicitatea cernelurilor tipografice.Cheltuiala enormă cu depozitarea, distribuția și organizarea cărților (librarii și bibliotecarii înțeleg foarte bine ce spun).Încărcarea spațiilor casnice și transformarea lor în depozite(apartamentele oamenilor sunt mici și nu permit prea multe titluri de cărți în format tipărit).Mirosul într-o bibliotecă cu rafturi încărcate de cărți este de praf și mucegai.Iar senzația este de îngreunare și apăsare energetică.A te afla într-o bibliotecă sau a deține una acasă nu duce la o energizare și împuternicire a corpului fizic. Nu se simțim mai vioi, mai bucuroși sau mai luminoși.DIMPOTRIVĂ.Se pare că lecturile frecvente și prelungite, precum și bibliotecile / zonele pline de cărți predispun la melancolie, mohoreală, față trasă, piele palidă și sănătate slăbită.Cunoașterea are evident nevoie de alte ”suporturi” de depozitare, de o altă modalitate, mai eficientă și mai prietenoasă cu organismul nostru.Cărțile electronice, cărți depozitate în spațiul virtual tip www (sau pe dispozitivele electronice apărute în ultimii 20-30 de ani) permit o altă modalitate de raportare cu informația tipărită.Cu alte ”efecte secundare” dar și cu unele avantaje, care sunt notabile.Da, ochii noștri vor obosi ceva mai tare de la ecrane (decât oboseau de la paginile tipărite) – dar în felul acesta, ne vom folosi cu ”economie” de informație și nu vom mai exagera cu lecturile de ore întregi noaptea (sub pătură și la lumina lanternei!)Dar avem la dispoziție cărțile pe dispozitivele tip telefoane mobile sau tablete, le putem purta după noi oriunde și le putem răsfoi chiar și în metrou, în mașină (într-un ambuteiaj) sau oriunde avem de așteptat mai mult.Ebook-urile reprezintă în prezent viitorul pieței de carte.De aceea veți regăsi din ce în ce mai multe dintre cărțile scrise de mine în varianta ebook în cadrul e-shop-ului de pe www.centrulnatura.ro În afară de cărțile pe care deja le cunoașteți și le apreciați, au apărut și vor mai apare o serie de cărți noi.Vă recomand cartea „– cu care începem seria de cărți noi, despre corpul omenesc.Sunt în lucru mai multe cărți și pe măsură ce le vom finaliza, le vom încărca pe e-shop.Și vă recomand și cartea ”– care este o carte de grup, ce a apărut ca urmare a efortului unui grup de lucru feminin, de mentorat, pe care l-am coordonat în ultimul an.Pentru cei care doresc să aibă informația completă despre corpul omenesc și despre ce se întâmplă cu fiecare dintre noi – Manualul Școlii Sănătate 5D în variantă e-book este locul de început al căutărilor.Cărțile care nu se găsesc încă în format ebook, sunt disponibile în format tipărit, dar sunt aproape de epuizare. Pe măsură ce lichidăm stocurile, acestea vor fi la rândul lor încărcate pe e-shop.În decursul ultimilor ani, am început să lucrez la foarte multe idei și concepte.Dar am realizat că variantele lor tipărite nu mai au șansă să existe pe piață, așa cum evoluează ea în prezent.Și le-am lăsat neterminate, ne-finalizate.Odată cu deschiderea e-shop-ului pe www.centrulnatura.ro – voi putea să finalizez multe dintre proiecte, inclusiv cel legat de FIȘE DE TRATAMENT RAPID pentru diferite probleme de sănătate.Pe măsură ce reușesc să avansez în proiect, acestea vor fi încărcate și vor fi disponibile tuturor.Vă poftim să vă serviți cu ”fructele” experienței noastre – cărți și materiale scrise – oricând aveți nevoie!E-SHOP-ul www.centrulnatura.ro – este deschis și vă așteaptă!La un click distanță aveți răspunsuri la multe dintre întrebări.Și susținere informațională, de câte ori aveți nevoie sau sunteți în impas, în privința sănătății corpului fizic.Mulțumesc pentru că suntem alături, în drumul de cunoaștere, de evoluție și mai ales, de împuternicire și însănătoșire