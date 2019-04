centrulnatura.ro: Ce putem manca in perioada sarbatorilor?

Studiez nutriția și mă înteresează relația dintre organism și alimente – de peste 20 de ani.

În tinerețe m-am confruntat cu probleme de greutate – ca orice adolescentă și am încercat diferite diete – fără nici un fel de succes (cunosc personal efectul ”yo-yo”, de slăbire câteva kilograme și îngrășare la loc sau mai mult).

De când sunt medic – urmăresc la pacienții mei partea de nutriție – și întotdeauna am încercat să fac legătura între alimentație și problemele de sănătate ale oamenilor.

Am citit biblioteci întregi cu cărți de nutriție, am urmat nenumărate cursuri și programe de formare, am încercat personal diferite diete – și în timp, am ajuns să am o idee destul de clară despre efectul dintre diferite probleme de sănătate și alimentație.



M-am gândit să fac acest mic articol despre nivelul prezent al cunoașterii și înțelegerii pe care o am cu privire la alimentație – pentru a vă împărtăși tuturor informația și a vă propune să încercați măsurile sugerate.

Am schimbat de zeci de ori teoriile și ipotezele.

Le-am întors pe toate părțile și le-am testat personal și pe cei apropiați. Iar pacienții mei au fost atât de răbdători și au încercat diferitele scheme de alimentație sugerate – și de la fiecare am învățat foarte multe. Am învățat mai ales CE NU MERGE și ce să nu mai facem.

Și deja știm foarte multe despre CE MERGE și ce putem continua.



Am înțeles de ce sunt atâtea păreri în lumea ”nutriționiștilor” – cu privire la diferite categorii de alimente – carnea, lactatele, grânele, fructele sau legumele.

Pentru că toată lumea are dreptate!



Doar că fiecare categorie alimentară este utilă/benefică într-un anumit moment, în anumite circumstanțe și în anumite combinații.



Ca să înțelegeți mai bine – voi împărți tipurile de diete în două categorii mari:

1) Diete de detoxifiere

2) Diete de ”întreținere” – sau ”stil de viață”



1) DIETE DE DETOXIFIERE

Există doar o singură categorie de alimente care realizează ceea ce noi numim ”detoxifiere” (adică eliminarea reziduurilor toxice din organism).

De fapt, corpul se ”curăță” singur – își elimină reziduurile care se acumulează în sistemul limfatic (mucus) și în sistemul digestiv (placă mucoidă) – dacă este lăsat să o facă. Adică dacă are destulă energie să o facă. Creatorul ne-a dăruit un corp perfect – care are mecanisme proprii de vindecare.

Pentru aceasta – corpul are nevoie să nu mai folosească energie pentru digestie – pentru a o putea redirecționa spre procesul de detoxifiere – eliminare – vindecare.

De aceea, alimentele care solicită minim de energie pentru digestie – sunt acelea care permit corpului să facă cele mai multe eliminări.

Așadar – FRUCTELE – reprezintă alimentele principale pentru detoxifiere.

Doar fructele realizează detoxifierea corpului – în special sub formă de suc de fructe – care este ușor absorbit, digerat și folosit de către corp.

Dintre fructe – există câteva ”notorii” și puternice pe detoxifiere limfatică: lămâile (cura de lămâi este una dintre cele mai puternice ”de curățare” ale sistemului limfatic) – strugurii – și pepenii – ca și monofruct (cură de 7-10-14 sau mai multe zile doar cu aceste fructe).



Cea mai puternică ”detoxifiere” se realizează cu ”postul cu apă distilată” pe perioade variabile – de 1-3, 7 sau mai multe zile. Uneori și cu ”postul negru” complet (fără absolut nimic 1-3 zile).

Așadar – cu cât este lăsat tubul digestiv mai mult în repaus, cu atât există mai multă energie pentru detoxifiere.

Curele de detoxifiere se fac sub supraveghere medicală – și nu se trece direct la o cură de detox, precum și nu se întrerupe brusc o cură de detox. Procesul este treptat – și evoluția persoanei este urmărită atent (iar organismul susținut, la nevoie, cu produse naturale).



O altă dietă de ”detoxifiere” – este cea cu fructe și legume crude – mai ales cu sucuri din fructe și legume crude. Nu este atât de puternică precum cea doar cu fructe – întrucât legumele NU realizează detoxifiere limfatică (doar digestivă). Adică ”profunzimea” detoxifierii nu este atât de mare. Dar este indicată la persoane exterm de intoxicate, la supraponderali sau la cei care fac prima oară o cură de detoxifiere.

Poate fi ținută perioade de timp –de la 10-15 zile până la 2-3 sau mai mulți ani de zile.

Sau luni de zile – întrerupte de perioade de alimentație normală.



Așadar – regimul alimentar cu crudități – doar cu fructe și legume crude – este un regim ”de detoxifiere” – care poate fi ținut perioade variabile de timp.

În perioada verii, când vremea este caldă, pentru corpul omenesc este mult mai ușor să țină dieta de detoxifiere. Iarna – este ceva mai dificil.

Din experiența noastră – cea mai dificilă perioadă pentru detoxifiere este primăvara (lunile martie – aprilie – mai) – când calitatea fructelor/legumelor existente nu este bună, iar cele proaspete de primăvară încă nu au apărut (sau abia apar cele de seră – nu la fel de gustoase).



Regimul ”raw vegan” cu crudități, așa cum este el promovat de diferite persoane – mai ales în varianta în care include cantități foarte mari de nuci, semințe, vlăstari, germeni (și alte alimente bogate în proteine – deci creatoare de aciditate în sistemul limfatic) duce, în timp, la multe reacții în corp. Din păcate – regimul raw-vegan greșește prin combinațiile multiple pe care le face (combinațiile sunt foarte grele pentru sistemul digestiv) și pentru neluarea în seamă a simptomelor de detoxifiere pe care le declanșează, uneori.

Pentru că orice alimentație ”crudă” – nepreparată termic – declanșează un proces de detoxifiere, de intensitate mai mică sau mai mare. Și dacă nu este înțeles – și mai ales, dacă nu este sprijinit (dacă organele de eliminare nu sunt susținute) – pot apare ceva probleme în timpul lui.



Alimentele gătite – legumele gătite – NU REALIZEAZĂ detoxifiere. Numai alimentele crude, nepreparate termic.

Regimul ”vegetarian” – care conține legume preparate termic nu se încadrează în dieta de detoxifiere, ci în cea ”de înteținere” și vom discuta despre el la următorul punct.



2) DIETA ”DE INTREȚINERE”

Este vorba despre un ”stil de alimentație” sănătos – prin care persoana să poată trăi în social – fără a-și face prea rău corpului fizic.

Această alimentație conține toate tipurile de alimente (crude și gătite), cu câteva excepții.



Din toate testările noastre am aflat ce trebuie să excludem ÎNTOTDEAUNA dintr-o alimentație sănătoasă:

GRÂUL (făina de grâu, produsele din grâu) ȘI GLUTENUL (toate grânele care conțin gluten – adică grâul, secara, orzul și ovăzul).

Rămân grânele FĂRĂ gluten – orezul, porumbul, hrișca, meiul, quinoa, amaranth – și produsele lor.

Din păcate, grâul modern, modificat genetic este TOXIC pentru corpul omenesc. Este perceput ca un alergen de marea majoritate a corpurilor omenești – si se declanșează anticorpi împotriva lui (este pe locul 1 la testările de intoleranțe alimentare!). Ipoteza mea personală este că acest consum de produse de grâu stă la baza bolilor auto-imune din ce în ce mai răspândite în populație. Iar dr. William Davis – în cartea sa ”Dieta fără gluten” ne-a arătat că grâul (glutenul) este principala cauză a diabetului, a obezității, a hipertensiunii, a osteoporozei și artritelor populației moderne.

Gluten-ul– este o proteină ”lipicioasă” (glue = lipici – în lb. engleză) – care ne ”lipește” intestinele, produce constipație și ne blochează sistemul limfatic.

Evitați toate grânele cu gluten – complet – din alimentația dv.

Folosiți în schimb – grânele FĂRĂ gluten – și produsele lor – sau cartofii și alți tuberculi (napi, gulii, topinamburi, patate – cartofi dulci) pentru gătit.

Să aveți grijă că toate cerealele – cu sau fără gluten – fac acidoză în corp și îngrașă, dacă sunt folosite zilnic în alimentație.



LACTATELE DE VACĂ – conțin proteine ”mari”, inutilizabile de către intestinele omenești. Laptele și lactatele de vacă produc mucus în sistemul respirator și limfatic, blochează funcția tiroidiană, constipă, produc migrene și alte dureri de cap și determină creșterea în greutate.

Folosiți ca și alternative lactatele de oaie/capră – în special iaurtul și brânza (nu folosiți laptele – adulții NU pot digera nici un fel de lapte animal, nu mai au enzimele – specifice doar copiilor). Și nu le folosiți foarte des, sau în cantitate prea mare. Doar ocazional ”de poftă”.



ZAHĂRUL TOS – obținut prin prelucrarea trestiei sau a sfeclei de zahăr este o OTRAVĂ pentru organism – și alături de gluten și de lactatele de vacă – reprezintă una dintre cele mai ”agresive” substanțe asupra corpului omenesc. Ciclul de hiperglicemie – hipoglicemie pe care îl produce consumul dulciurilor – face din acestea cele mai periculoase și agresive ”alimente” pentru om.

Folosiți ca alternative mierea de albine (mult mai sănătoasă și energetică pentru om) sau alți îndulcitori ”naturali” – precum siropul de arțar, agave, ștevioza sau fructoza – dar numai dacă este neapărat nevoie (ocazional). Încercați să vă mulțumiți cu ”dulcele” fructelor uscate, al fructelor proaspete coapte (precum banane, caise, piersici, pepene galben sau struguri).



Așadar – grâul (și produsele de patiserie), lactatele de vacă și dulciurile – NU EXISTĂ într-o alimentație sănătoasă.



În schimb – putem păstra toate celelalte alimente – în proporții și combinații adaptate nivelului de stres, programului zilnic și tipului de efort pe care îl facem. Atenție la sare, la uleiuri și la ”prăjit” ca și tehnică de preparare – cu cât mai puțin, cu atât mai bine!



Pentru cei care fac efort ”intelectual” (stau mult pe scaun și lucrează cu ”creierul”) se recomandă următoarele linii generale de nutriție:

− multe fructe – sucuri de fructe mai ales – în prima parte a zilei (dimineața – până către orele 14.00 – 15.00) – fructoza fiind principalul combustibil al creierului (testat de toți studenții care au trecut prin sesiune cu sucuri proaspăt stoarse din portocale, mere sau pere!).

− La prânz – o salată de legume crudități, de toate felurile – funcție de sezon, asezonată cu o alimente tip proteine (tip vegetale – ciuperci, fasole, năut, linte, mazăre, soia, germeni sau semințe/nuci – sau proteine animale – carne, pește, fructe de mare, ou sau lactate din oaie/capră – brânză sau urdă).

Un exemplu de masă de prânz echilibrată ar fi o salată cu ton, o salată cu pește (ton, somon sau orice pește), o salată cu creveți, o salată cu ou, o salată cu năut, sau o salată cu ciuperci (fără nici un fir de pâine sau crutoane!)

− Seara – se poate consuma o mâncare de legume gătite (sau o supă de legume) la care se poate adăuga FIE proteină (ca la prânz), FIE carbohidrați (amidon) – tip orez, mămăligă, cartofi, hrișcă, quinoa sau mei. NU SE COMBINĂ PROINELE CU GLUCIDELE (CARBOHIDRAȚII). NU CARNE CU CARTOFI. Da, carne cu legume (sau salată). Și SEPARAT – cartofi cu legume (sau salată) – LA ALTĂ MASĂ!

− Nu se consumă fructe DUPĂ MASĂ. Vă veți balona foarte tare!

− Consumați lichide în prima parte a zilei (până în ora 18.00) și foarte puțin după această oră (pentru că veți încărca rinichii și veți merge noaptea la pipi – fragmentând somnul).

− Nu consumați mâncare dimineața (aveți energie după somn – NU ESTE NEVOIE DE MIC DEJUN!) – și începeți cu mâncarea după 14.00 – 15.00. Dacă mâncați de dimineață – veți simți nevoia să mâncați toată ziua. Dacă nu mâncați dimineața, rezistați fără mâncare până la 14.00 – 15.00 – și abia atunci aveți senzația de ”foame”. Puteți cel mult consuma sucuri de fructe – mai ales dacă faceți muncă intelectuală. Sucurile de fructe ”cer” apă – așa că veți consuma și apă mai multă în prima parte a zilei.

LICHIDELE DIMINEAȚA – și MÂNCAREA GĂTITĂ CĂTRE SEARĂ – reprezintă cheia unei bune energii mentale pentru toată ziua (tuturor vă este mai foame către seară – nu dimineața! Și atunci are sens mâncarea gătită și mai ”sățioasă”).

După o masă gătită – apare somnolența mentală – testați! Dacă veți mânca cât mai mult crud la prânz (cu doar puțină proteină lângă) NU apare somnolența. După masa gătită de seară – apare somnolența – dar oricum vă pregătiți să mergeți la culcare – așa că veți fi în ”ritmul” normal al corpului!



Pentru cei care fac ”efort fizic” mult – pentru atleți – pentru toți cei care folosesc corpul fizic mai mult decât creierul – dieta ”sănătoasă” are alte particularități.

La micul dejun și prânz se recomandă vegetale cu proteine (fără carbohidrați tip grâne fără gluten, orez, paste din orez sau porumb sau cartofi).

De exemplu – la micul dejun – un pahar de suc de fructe și legume proaspăt stoarse (250-300 ml) și după 10-15 minute – o omletă cu o salată imensă – sau cu multe vegetale alături.

Sau o salată de roșii imensă cu puțină brânză de capră/oaie în ea.

Sau o bucată de pește cu multe legume alături.

La prânz – din nou, 1-2 pahare cu suc proaspăt stors de portocală sau o limonadă, urmat la 10-15 minute de o friptură cu legume alături și cu o salată imensă sau multe vegetale (precum la restaurantul turcesc – friptura cu salata de varză, morcov ras și pătrunjel mult – dar FĂRĂ orez sau pâine).

La masa de seară – se poate consuma ceva tip orez, mămăligă, cartof, paste de orez, hrișcă sau produse de năut, fasole, mazăre, linte sau soia – alături de legume gătite, legume la abur, mâncare de legume, salate etc. Seara este bine să nu se consume proteine animale (carne, ou sau brânză), pentru a nu îngreuna somnul. Preferați-le pe cele vegetale – există suficient de multe!

Între mese – multe lichide – în special apă și ceaiuri.



Orice persoană poate avea perioade când are nevoie de o dietă ”mai consistentă” (pentru efort fizic, sau pentru perioade de oboseală, pentru perioade când se află în social) – și perioade de diete mai ușoare – în caz de efort intelectual – sau perioade de diete de detoxifiere.

Toate variantele de diete pot alterna în cursul unui an – în diferite anotimpuri – sau în zile diferite.

Pentru cei care doresc ”dulciuri” (cei care consumă zilnic sucurile proaspăt stoarse de fructe și legume NU MAI SIMT NEVOIA DE DULCIURI) – se poate folosi mierea – și se pot face multe produse cu miere, semințe și fructe uscate – precum și ”dulciuri” cu făină de orez sau făină de năut



Pentru perioada de ”post ortodox” – poate fi adoptată o dietă ”de detoxifiere” – dacă persoana reușește să o țină (cu fructe – fructe/legume – sau post cu apă).

Sau o dietă vegan/vegetariană ECHILIBRATĂ – FĂRĂ GLUTEN!

Amestecurile dezirabile sunt cele de vegetale/legume – proteine vegetale (leguminoase, semințe, vlăstari sau ciuperci).

Iar procentul crud:gătit = 51:49 (întotdeauna mai mult crud decât gătit).

Personal – imi plac mult salatele imense ”combinate” crud – gătit (tip salată de roșii, castraveți, ceapă verde, cartofi dulci copți și măsline – sau castraveți, avocado, mărar, lămâie, boabe de năut fiert sau boabe de fasole fiartă – sau salată verde, ceapă verde, ridichi, dovlecei și ciuperci la aburi – totul amestecat la un loc – cu un sos ”vinagrette” cu lâmâie, portocală și oregano, pătrunjel sau rozmarin, fenicul sau busuioc , sau puțin piper aromat – diferite combinații etc).

Incercați și variante mai ”exotice” – precum mâncare de fasole cu salată de rucola, ceapă verde și portocale (tăiate). Sau mâncare de mazăre cu suc de rodii (se face sucul de rodii în casă – la storcător – și se folosește în loc de bulion sau sos de roșii) cu salată de roșii, avocado, ceapă verde și busuioc verde tăiat mărunt.

Mâncarea de post poate fi foarte gustoasă și nutritivă – aveți nevoie doar de puțină IMAGINAȚIE!

Sucurile de fructe (sau fructe/legume) în prima parte a zilei sunt foarte utile pentru menținerea glicemiei la o valoare acceptabilă.

Salatele abundente din crudități ar trebui să nu lipsească la nici o masă – la prânz fiind însoțite de proteine – fasole, mazăre, năut, linte, soia (tofu), ciuperci, semințe (nuci) sau vlăstari

Iar seara – mâncarea gătită din legume, supele de legume – ar trebuie însoțite FIE de proteine (ca la prânz) FIE de amidonoase (orez, cartofi, mămăligă, paste de orez, hrișcă sau quinoa).

NU SE COMBINĂ PROTEINELE CU AMIDONOASELE la aceeași masă!

Și ocazional – ceva dulce. Mai ales după masa de seară cu amidonoase!



Regimul ”vegetarian” valabil în perioada de Post – poate fi prelungit și după aceea – cât se simte confortabil corpul cu el.

Alegerea dietei ”fără produse animale” este una de cele mai multe ori ”morală” (oamenii nu mai doresc să omoare o altă viață pentru a trăi ei) sau din motive de sănătate (toată lumea consideră alimentația vegetariană mai sănătoasă decât cea ”omnivoră” – cu ”de toate”).

Regimul vegetarian poate fi extrem de dezechilibrat – dacă glutenul și grânele cu gluten (făinoasele în special) ori zahărul ”alb” (dulciurile) reprezintă o parte importantă.

Mulți ”postitori” și vegetarieni au stări intense de slăbiciune și rău – de la prezența făinosului (grâului, glutenului) sau dulciurilor (zahărului). Halvaua ”de post” – este un aliment foarte dezechilibrat. La fel și ”eugenia” sau biscuiții ori covrigeii de post! Pentru că toate conțin ȘI GLUTEN ȘI ZAHĂR în același produs! (două toxine la un loc!).

Alimentația vegetariană echilibrată are nevoie să includă multe fructe și legume crude – multe sucuri proaspăt stoarse (partea de lichide și de hidratare este ESENȚIALĂ, mai ales în prima parte a zilei) – și o cantitate apreciabilă de proteine vegetale (acordată nivelului de efort al persoanei și gradului de stres al fiecărei zile).

Fără o susținere corespunzătoare a glandelor suprarenale (glandele de stres) prin proteine și fără o echilibrare a glicemiei – vegetarienii pot suferi de foarte mari dezechilibre și de o proastă calitate a vieții. Și așa apare ”dezamăgirea” cu regimul vegetarian sau cu ”postul”.

Multe persoane au reușit totuși să găsească echilibrul în dieta vieții lor – vegană, raw-vegană sau vegetariană – după multe încercări și testări – erori și succese.

Se poate trăi o viață fericită, împlinită și plină de energie cu ORICE FEL DE DIETĂ – atâta timp cât înțelegi și poți simți efectele sale asupra corpului.



La Sărbătorile pascale – cei care doresc să mănânce ”de toate” – dar mai ”sănătos” – pot alege dintre proteinele existente – carnea de miel, drobul făcut cu verdețuri și ou (dar FĂRĂ făină de grâu) – precum și ouăle roșii, orice fel de altă carne (pui, curcan, vită, pește, fructe de mare) sau produse care conțin ouă (omletă, sau diferite budinci). Alături de mâncăruri de legume cu ceva proteină sau amidonos – salate cu cartofi, salate tip ”oriental”, salată ”a la rouse” sau chiar salata ”de boeuf”, supe și mânăcruri diferite cu vegetale și proteine (carne, ou, lactate de capră/oaie).

Așadar – mâncați de toate – dar FĂRĂ ”FĂINOASE”!

FĂRĂ PÂINE, COZONACI și PASCĂ, plăcinte sau cornulețe. Sau alte ”copturi”.

În schimb se pot găti ”budinci” tip ”umplutură” de pască – foarte gustoase și nu atât de toxice precum ”cozonacii” și ”pasca” atât de pline de GLUTEN.

Exemple de ”umplutură de pască” – pentru perioada Paștelui:

− făină de năut, cacao bio (sau pudră de roșcove=carob), miere de albine (sau sirop de arțar/agave), migdale/nuci tăiate mărunt, puțin cardamon/vanilie/coriandru ras – după gust) – se fierbe totul pe foc mic – până capătă consistența unei budinci – se pune la răcit într-un vas de sticlă

− făină de năut, urdă de oaie, stafide, miere/alt îndulcitor natural (praf ștevioză, fructoză), praf sau o bucată de păstaie de vanilie tăiată mărunt – se fierbe la foc mic, până la consistența unei budinci – se pune la rece într-un vas de sticlă

Se pot face ”clătite” din făină de hrișcă cu puțină apă și ulei – eventual legate cu un ou – și care pot fi umplute cu magiun de Topoloveni sau alte gemuri fără zahăr (făcute de casă, sau luate din comerț), cu miere, sau cu pastă de curmale – sau alte fructe uscate.

Cu puțină imaginație – se pot face foarte multe dulciuri ”fără gluten”, zahăr și lactate de vacă!

Se poate mânca de Sărbători FĂRĂ GLUTEN – LACTATE DE VACĂ ȘI ZAHĂR!



Succes la o dietă sănătoasă! Dacă sunteți plini de energie după o masă – ați mâncat ce i-a făcut bine corpului!

Și Sărbători frumoase – în care să lăsați loc și spiritului – pe lângă bunătățile de pe masă!

Pentru că lui îi este dedicată LUMINA!



Sursa: centrulnatura.ro