centrulnatura.ro: DESPRE ETICHETE

Despre ETICHETE – sau ”sunt vegetarian” ori ”carnivor”Oamenilor le place foarte mult să ”eticheteze” tot. Să găsească cuvinte care să definească orice din lumea și din realitatea pe care o percep.De fapt – partea din om care adoră să pună ”etichete” – este MINTEA.Mintea omenească este un computer fabulos – care funcționează exact pe principiile ”jucăriilor” electronice ce ne-au cucerit copii: computerele.Mintea evaluează, categorisește, denumește (etichetează) și depozitează (înmagazinează) informațiile – și apoi le folosește diferit, după cum are nevoie, zi de zi.Am observat la mine că interacționez diferit cu oamenii, după cum îi cunosc sau nu în cunosc.Și m-am analizat atent, remarcând în mod repetat comportamentul diferit pe care îl am cu persoanele pe care le cunosc pentru prima dată și cu cele pe care le știu relativ mai bine.Când interacționez prima oară cu o persoană – acționez cu precauție – permit celuilalt să să exprime – am nevoie să înțeleg, să știu cine este, care este intenția sa față de mine, care sunt posibilitățile și cunoașterea sa – și unde să-mi situez propria mea reacție față de acea persoană.Am remarcat că sunt mult mai amabilă și tolerantă cu o persoană pe care o cunosc pentru prima oară. Îi trec cu vederea multe dintre remarcile și comportamentele care îmi displac.Și încerc să mă concentrez pe acele calități cu care pot relaționa.În schimb, cu persoanele pe care le cunosc foarte bine (în special cu membrii familiei mele) – am tendința să mă comport complet diferit. Aproape că nu mai bag în seamă calitățile lor, lucrurile pozitive, toată frumusețea care mi-a plăcut și pe care am admirat-o întotdeauna la ei – și mă concentrez în exclusivitate pe cele câteva defecte și comportamente ”ciudate” care mă irită și-mi declanșează riposte (verbale, desigur!).M-am suprins că sunt extrem de intolerantă cu majoritatea celor cunoscuți.Că nici măcar nu-i mai privesc când mă întâlnesc – ”îi cunosc” – ”îi știu bine” deja – mintea mea doar îi trece în revistă rapid – și din primele cuvinte și interacțiuni, parcă ceva din computer spune: ”Aaa! Este tot același – nu s-a schimbat nimic – este la fel ca în toate cele miile de interacțiuni anterioare”.Cu alte cuvinte – mintea ”a scanat” rapid – a procesat zecile de informații înmagazinate – le-a găsit pe cele care se potriveau cu persoana/situația –A PUS ETICHETA – și toată reacția corpului s-a adaptat la aceste informații.Am aflat că mă comport la fel și față de obiecte sau lucruri.Orice cadou este minunat cât timp se află în cutie (adică nu-l văd) și un minut după ce l-am scos de acolo. După aceea, este deja ”categorisit” și pus în ”arhiva” cunoscutelor – și devine un obiect banal, de care – de cele mai multe ori – nu am nevoie sau care nu-mi place.Foarte interesante reacțiile energetice în fața necunoscutului și cele în fața ”cunoscutului” – ETICHETE atașate de mintea mea în mod continuu.Așa am aflat cât de multe îmi place să ”pun etichete” – de fapt, cât de mult îi place minții mele să pună etichete. Și când m-am uitat mai bine în jur – am descoperit că toată lumea adoră ”să pună etichete”.”Sunt tânăr – sunt student – sunt profesor – sunt bolnav – sunt deprimat – sunt alcoolic etc etc”Chiar și diagnosticele din medicină nu sunt altceva decât ”etichete” puse – pentru denumirea unor colecții de simptome sau de semne de tulburare în corp.În ultima perioadă – subiectul alimentației – al DIETELOR – este mai la modă ca niciodată – iar oamenii se întrec în a se încadra în diferite ”etichete” bine definite: ”sunt vegetarian” – sunt ”raw-vegan” – ”sunt carnivor” – sau ”sunt lacto-ovo-vegetarian” și tot așa.Am asistat pe Internet la adevărate ”războaie” verbale între cei care erau ”arhivați” de mintea lor într-un grup definit printr-o eticheta și cei care aparțineau unei ”etichete” diferite.Apariția etichetelor marchează apariția SEPARĂRII între oameni.Am descoperit că MINTEA UMANĂ este principalul instrument de separare.Deși puterea gândului este cea care ne ajută să supraviețuim în această lume, tot ea este cea care ne ține în prizonieratul SEPARĂRII între noi, precum și între noi și Divin, partea de iubire din noi.Ani de zile am fost întrebată dacă sunt ”vegetariană” – sau ”vegană” sau altele.M-am tot gândit și m-am tot analizat – și am ajuns la concluzia că NU SUNT DE NICI UNELE.Că am perioade în care îmi place să mănânc vegetarian sau vegan sau doar fructe – dar am și perioade când nu refuz un pește proaspăt, fructe de mare sau o supă dintr-o găină proaspăt făcută.De asemenea, am fost întrebată dacă sunt ”homeopată” – sau ”fitoterapeută” – sau ”ce specialitate medicală am”. Deși oficial, am foarte multe specializări – REFUZ să las vreuna dintre ele să-mi definească practica medicală. NU SUNT HOMEOPATĂ, NU SUNT ”NATURISTĂ”, NU SUNT SPECIALISTĂ ÎN NIMIC, nici măcar MEDIC/DOCTOR nu sunt. Sunt doar un căutător al tainelor corpului omenesc – și am nevoie de libertatea de a putea experimenta diferite alte cariere sau drumuri ale aceleași cariere – pentru a înțelege cine suntem și cum funcționăm.Am realizat că REFUZ ETICHETELE – indiferent că încearcă să mă definească pe mine sau comportamentele mele.ETICHETELE înseamnă limitare – înseamnă FIXARE și STAGNARE.În toate articolele despre sistemul limfatic – vă spuneam că stagnarea limfatică este principala cauză a problemelor din corpul omenesc – pentru că stagnarea limfatică produce ACIDOZĂ în corp.Și acidoza declanșează dureri și boli.Stagnarea energetică a ETICHETELOR cauzează aceeași ACIDOZĂ – și produce lupte și conflicte, așa cum am văzut că se întâmplă de câte ori se pune o etichetă.Suntem oameni aventurieri – care avem căutări continue cât timp suntem în corpul fizic pe pământ – așa încât ETICHETELE ne limitează și ne blochează.Mișcarea ”raw- vegană” din România – care este puternică și are intenția bună – are o mulțime de probleme ”tehnice” în ceea ce privește intenția de detoxifiere a corpului. Și atunci, în timp, cei care consumă raw-vegan exclusiv și trec direct la dieta ”crudă”, de la dieta ”normală” – cu carne, ou, lactate și făinoase – fără o tranziție treptată și mai ales, fără o detoxifiere a sistemului limfatic – se confruntă cu probleme multiple de sănătate.Și nu înțeleg ce se întâmplă – blamând dieta.Punând iar ”o etichetă” – fără măcar să înțeleagă ce au făcut și ”ce i-a lovit”.Alimentația ”normală” tradițională românească a ultimilor ani (cu un consum exagerat de proteine animale – carne, ou, lactate, precum și făinoase și dulciuri) – oricând de ”proaspătă”, ”de la țară” și ”sănătoasă” se pretinde că este – are și ea foarte multe alte probleme – fiind cauza principală a stării de sănătate proaste și a stării emoționale/mentală dificile în care se găsesc majoritatea oamenilor.”Așa a mâncat bunica mea, mama mea, așa mănânc și eu” – este o etichetă-motto adesea fluturată ”în apărare” de majoritatea gospodinelor.Da, numai că și mama și bunica s-au confruntat cu boli, cu durere, cu suferință și cu o viață de chin.Oare chiar nu vedem rolul determinant al combustibilului în funcționarea mașinii – care este corpul nostru?Am învățat să înțeleg corpul omenesc – să înțeleg modul în care se ”intoxică” – stagnează și blochează – până la apariția bolilor și suferințelor – și am învățat foarte multe despre DETOXIFIERE, ca proces de reversare a suferinței, către sănătate.Detoxifierea – este o adevărată artă – care presupune nu doar folosirea alimentației, a remediilor naturale și a factorilor de mediu (soare, oxigen, aer curat etc) pentru vindecare – ci și implicarea factorului timp și a înțelegerii persoanei (și grupului din care face persoana) în acest proces.Am observat că procesul detoxifierii este mult ușurat în situația în care persoana este susținută de cei din jur – chiar ajutată în propria vindecare – și nu este ”etichetată” ca fiind ciudată sau diferită.Și mai ales, când persoana nu se etichetează pe sine ca ”bietul de mine – prin ce trebuie să trec”.Am observat că folosirea înțeleaptă a minții – a super-computerului ce ne stă la dispoziție – alături de folosirea înțeleaptă a corpului biologic – super-mașina dăruită de Creator – reprezintă elementele cheie ale unei detoxifieri de succes.Și am observat în special că SCHIMBAREA – trecerea continuă de la o stare la alta, de la o etapă la alta, de la o fază la alta – reprezintă reperele importante ale detoxifierii.Așa încât – etichetele sunt puțin importante.Chiar inutile în procesul de detoxifiere și vindecare.Pentru că azi sunt valabile, mâine nu mai sunt valabile și peste un timp pot fi iar valabile.Doar înțelepciunea Naturii – ritmurile biologice ale corpului – și STAREA DE BINE/RĂU interioară – sunt cele care ne indică ”curgerea” procesului de detoxifiere.ETICHETELE sunt temporare și de cele mai multe ori, inutile.