centrulnatura.ro: LIBERTATEA ESTE INDIVIDUALA

Nu suntem corpul nostru.Nu suntem emoțiile noastre.Nu suntem mintea noastră.Avem un corp, avem emoții, avem gânduri – dar noiDrumul către Libertatea personală, interioară este un drum individual, un drum singular. Chiar dacă în căutările noastre ne alăturăm unor grupuri sau unor persoane, încercăm să ne căutăm răspunsurile la întrebări la diferiți maeștri sau în alte direcții spirituale – adevărata Libertate va fi totdeauna individuală. În singurătatea din interiorul nostru ne regăsim în totalitate.Mai bine spus, în Tăcearea interioară găsim toate răspunsurile.Drumul către Libertate trece prin singurătate, tăcere și pacea interioară.Cât timp Mintea vorbește și pălăvrăgește neîncetat, ea ne menține în Iluzia căreia îi spunem Viața noastră. Dacă privim ceea ce numim Viața noastră din perspectiva tăcerii interioare, vom descoperi că ea nu există!Trecutul nu mai este – întâmplările petrecute de-a lungul zilelor vieții noastre au dispărut de mult, a rămas amintirea unor momente foarte bune și a altor momente foarte proaste. Multe dintre aceste amintiri nu ne mai sunt de nici un folos, dar le cărăm după noi, ca un sac de poveri. De fapt, amintirile în sine sunt utile, pentru că ne pot ajuta să nu mai repetăm greșelile trecutului. Încărcătura emoțională a acestor amintiri este adevărata povară pe care o cărăm, într-o “constipație energetică” perpetuă. Nu este nici o mirare că avem și un corp constipat, alături de o minte constipată. Ne agățăm de trăirile noastre, de întâmplările “copilului rănit” și le lăsăm să ne afecteze calitatea adevăratei Vieți. Considerăm că nu merităm să fim iubiți, că suntem niște păcătoși, niște suflete iremediabil pierdute, pentru că ne tot amintim de greșelile din copilărie, din adolescență sau din alte perioade, în care am făcut ceva greșit, am rănit pe cineva sau ne-am rănit pe noi înșine.Viitorul nu există nici el – este doar o proiecție imaginară a minților noastre, care se agață de el în două feluri: fie pline de speranță, pentru un viitor mai bun și aducător de fericire, fie pline de frică și anxietate, pentru nenorocirile presupuse a apărea cândva. Și pentru că puterile creatoare ale Minții omenești sunt uriașe, de multe ori propriile noastre “profeții” se împlinesc lamentabil și continuăm un drum al nefericirii perpetuu.Ego-ul, sau Individualitatea pe care fiecare ne-o definim este doar o iluzie – așa cum este numele pe care îl primim sau așa cum sunt calitățile pe care le avem. Sunt doar “înregistrări” tip electronic în energia corpului nostru fizic, care dispar odată cu dispariția acestei energii (adică odată cu moartea fizică a corpului). Personalitatea noastră este doar o iluzie, o colecție de amintiri pe care o cărăm în permanență cu noi – formată în cea mai mare parte din ceea ce ne-au spus ceilalți că suntem (mai ales ce ne-au spus părinții, rudele, profesorii și prietenii noștri), ceea ce ne spune societatea că suntem și experiențele pe care le avem noi în relațiile cu ceilalți.Dacă observăm detașat Viața pe care o trăim pe Pământ, vom descoperi că ea nu este decât un film la Cinema-ul universal, care are aceeași ”consistență” precum pelicula unui film. Adică este doar o iluzie – în care ne ”prindem” în totalitate.Dramele, suferințele, problemele și toate chinurile apar pentru că luăm în serios această iluzie, o considerăm a fi tot ceea ce este și uităm că noi suntem mult mai mult decât atâta.Uităm cine suntemNu suntem Ego-ul – personalitatea definită în cadrul experiențelor pământești. Dar avem un Ego, cu ajutorul căruia ”ne jucăm” în cadrul Creației materializate pe Pământ.Nu suntem Mintea – dar avem o Minte care reprezintă un instrument puternic de supraviețuire și dezvoltare în lumea pământească. Doar că am lăsat-o să ne stăpânească, în loc să o stăpânim noi pe ea. Este motorul care s-a așezat în locul șoferului Mașinii!Nu suntem Emoțiile pe care le trăim – acestea sunt doar indicatoare ale consumului de energie în lume, întocmai precum beculețele de la bordul unei mașini. Cu cât se aprind mai multe beculețe (cu cât sunt trăite mai intens anumite emoții), cu atât mașina are probleme din ce în ce mai mari cu motoarele (adică cu consumul energiei și combustibililor).Și mai ales – Nu suntem Corpul fizic pe care îl locuim. El este doar Mașina, vehiculul pe care îl folosim în această încarnare. O Mașină perfectă, uluitoare, misterioasă, despre care nu cunoaștem mai nimic. Pe care o studiem de milenii – și continuăm să nu înțelegem cum funcționează.Nu știm nici măcar ce combustibil consumă mașina noastră.Continuăm să o alimentăm cu deșeuri și suntem ”suprinși” de starea proastă în care o aducem după doar câțiva zeci de ani de funcționare.Nu știm nici ce posibilități are Mașina corpului omenesc.Mai aflăm de la unii sau de la alții – lucruri incredibile – de trăire o viață fără mâncare, de supraviețuire în condiții imposibile, de rezistență incredibilă la foame, frig, căldură, boli, eforturi fizice, de vindecare și regenerare spontană completă și multe asemenea – și atunci ne dăm seama că Mașina corpului nostru este un Mercedes Benz de ultimă generație, pe care îl conducem precum un șofer de tractor.Corpul fizic este Mașina, Mintea este motorul mașinii, Emoțiile sunt panoul de bord al mașinii iar Ego-ul este Exteriorul caroseriei mașinii, pe care îl prezentăm lumii.Dar noi nu suntem nimic din toate acestea.Adevărata noastră ființă esteacestei mașini.Esența noastră este indefinibilă în cuvinte. Pentru că în momentul în care definești ceva, devine o parte din Mașina pe care o avem.Esența noastră este ceva ce doar. Și poate fi. Nu și definită.Trăim într-o lume misterioasă, despre care știm extrem de puțin.Trăim într-un corp miraculos, despre care știm și mai puțin.Și mai ales –Pentru că nu suntem nici Mintea, nici Ego-ul, nici Emoțiile, nici Corpul pe care îl avem. Și nu trăim nici în Trecut și nici în Viitor.Libertatea este individuală, pentru că fiecare poate descoperiși unde trăiește și experimentează libertatea cu adevărat: în momentul, în acum.În momentul acesta, când citiți aceste rânduri, acum – doar SUNTEȚI. În aceste clipe miraculoase, în fiecare clipă, doar existați, doar experimentați nemărginirea timpului și libertatea absolută a ființei care sunteți. Nu sunteți nici copilul rănit, nici corpul îndurerat, nici emoțiile care vin și pleacă în valuri, nici gândurile legate de tot și toate……doarceea ceFrica și dualitatea încarnării prezente apar din trăirea continuă între trecut și viitor, iar acest lucru se face datorită Minții, care ne poartă necontenit, prin vorbăria ei interioară, între cele două extreme. Și declanșează în fiecare minut reacții emoționale și fizice, la toată această vorbărie.Libertatea înseamnă oprirea dialogului interior și ”Ieșirea din Minte” sau mai degrabă folosirea Minții, decât acceptarea ca Mintea să ne folosească continuu, așa cum se întâmplă în prezent.Sunt multe căi care conduc la Libertatea interioară.Sunt infinite drumurile către realizarea Adevărului Simplu al Existenței.Calea pe care v-o propunem noi este legată de vindecarea corpului fizic, a Mașinii minunate pe care o conducem– ce merge mână în mână cu ”trezirea” conștientizării adevărurilor interioare.Când oferi combustibil de bună calitate Mașinii fizice, totul începe să funcționeze mai bine, inclusiv trăirile Emoțiilor și abilitatea de observare – și în timp, controlul Minții.Vindecarea fizică determină echilibrare Emoțională și liniștire Mentală.Este ceea ce veți experimenta treptat, pe măsură ce vă îmbarcați în călătoria de curățare a corpului fizic.Libertatea este individuală. Decizia de a descoperi cine sunteți vă aparține.Vă vom fi alături pe drumul propriei vindecări și descoperiri cu multe informații legate de alimentație, de dietă, de interacțiune cu Lumea magică în care trăim.Site-ul nostru a suferit o reamenajare generală – având o nouă energie și o nouă direcție pentru viitor.Pe care am definit-o în ultimii ani ai experiențelor noastre.Ne-am propus să împărtășim cu toată lumea interesată informațiile pe care le avem până în prezent, și care vor mai apare pe parcurs.De aceea vom alterna articole de vindecare, de terapie, cu cele de dietă și nutriție și articole de spiritualitate – pentru că sunt foarte strâns legate.De aceea am adăugat un forum de discuții, pentru ca să poată fi împărtășite cât mai multe opinii despre direcția în care ne mișcăm cu toții.Și de aceea ne bucurăm să explorăm împreună esențele interioare pe care le-am descoperit – cu toată uimirea și minunarea copiilor care-și descoperă Lumea!Dorim să vă împărtășim tuturor Adevărurile Simple pe care le-am descoperit – și să mai dăm la o parte valurile de iluzii care ne-au acoperit de milenii.Libertatea este individuală. Știm că fiecare în parte va trebuie să trăiască și să experimenteze Simplitatea Adevărului.Grupul este util doar pentru o anumită perioadă de timp. Pentru ghidare și uneori, pentru susținere.Ne-am bucura dacă v-am putea fi de folos pentru o mică perioadă din Calea personală.Responsabilitatea este a fiecăruia.Responsabilitatea de a descoperi cine este cu adevărat și de a trăi la potențial maxim ceea ce este.Libertatea interioară este singurul scop cu adevărat important al vieții pe Pământ.Și ea se dobândește prin destrămarea iluziei, identificarea ”filmului” și terminarea lui. Ieșirea din sala de cinema și continuarea vieții reale.Bine ați venit pe Drum, iubiți căutători!Și spor la treabă!