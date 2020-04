centrulnatura.ro: Umbra sau forta de propulsie

Comportamentul uman este descris în termenii polarității pământului prin două componente principale: calitățile și defectele.Așa numitele ”defecte” sau umbre, dacă sunt privite mai atent, nu sunt altceva decât descrieri ale INSTINCTELOR fundamentale, care se exprimă atât de puternic, atât de copleșitor, atât de lipsit de control, încât oamenii le-au atribuit conotații negative.Oamenii nu au cuvinte când încearcă să descrie senzațiile sau câmpurile de energie existente pe pământ. De multe ori, tot ce putem să facem este să trăim, fără cuvinte, niște senzații și stări care ne lasă speriați, nedumeriți sau în cel mai bun caz, interesați (și dorim să repetăm experiența).Confruntarea cu forțele instinctuale nu este altceva decât întâlnirea cu cele mai profunde, puternice și vitale energii existente pe Pământ. Ele există atât în interiorul corpului nostru biologic, cât și în afara noastră, în biologia tuturor ființelor cu care împărțim acest Pământ (plante, animale, insecte, dar și ființe energetice anorganice, invizibile simțurilor noastre, dar accesibile prin amprenta energetică pe care o lasă).La o astfel de întâlnire, oamenii care suntem percepem și trăim ceva aproape imposibil de pus în cuvinte. Dacă ar fi să descriem altcuiva, am dat din mâini și am folosi onomatopee, exact precum strămoșii noștri neandertalieni. Dar procedând așa, nu putem să ne descriem experiența și nu putem să ne exprimăm eficient și să împărtășim cu cei din jurul nostru o trăire.Totuși, trăim într-o lume a formelor, în care găsim cuvinte pentru a putea descrie necunoscutul.Din înșiruirea cuvintelor, formăm povești, prin intermediul cărora producem SENZAȚII în corpul ascultătorilor.Dacă punem senzația și experiența energetică pe care o avem, în confruntarea cu forțele instinctelor, în cuvinte, ce înșirate spun o poveste, și o istorisim cu o tonalitate anume și la momentul potrivit, producem în ascultător exact senzația pe care dorim să o transmitem.Oamenii AU NEVOIE DE POVEȘTI, pentru că ele îi ajută să experimenteze senzații, să învețe și să evolueze.Oamenii sunt făpturi sociale. Au învățat și s-au dezvoltat pe pământ tocmai datorită abilității lor verbale și poveștilor creației (miturilor) pe care le-au transmis din generație în generație. Acestea transmit senzații, emoții și mai ales avertizări, pe care corpul biologic le simte, dincolo de firul aparent al poveștii.Sunt povești care spuse într-un anumit fel, blochează pe viață anumite comportamente în copiii ce le ascultă. Asta este și scopul unor povești (cum sunt ”poveștile cu lupi”). Lupul a fost și rămâne un simbol al puterii dar și al agresivității. Când dorim să suprimăm din fașă agresivitatea naturală din puii de om (care, din păcate, este și sediul ambiției și al puterii de supraviețuire), spunem povești despre lupi, ca fiind ”personajul negativ” și ne asigurăm că niciodată acel pui de om nu-și mai recuperează componenta instinctuală de a se lupta și confrunta cu tot ceea ce-i amenință supraviețuirea.În situații neobișnuite, precum situația în care ne găsim în prezent, care realizează o amenințare globală la adresa supraviețuirii noastre, ca specie, realizăm cât de ”castrați” suntem pe partea de instincte, datorită poveștile pe care le-am ascultat și care ne-au îndepărtat de umbrele noastre (adică de așa-zisele defecte). Dar și de forța vieții, aflată în spatele lor.Există trei INSTINCTE umane esențiale.Dar care sunt, în același timp, trei INSTINCTE ale tuturor ființelor vii.În exprimarea acestor instincte se află FORȚA PRIMARĂ A VIEȚII – forța care susține fiecare entitate vie să rămână în viață.INSTINCTELE PRIMARE sunt:SUPRAVIEȚUIREA – legată de ALIMENTAȚIEPROTECȚIA – legată de ADĂPOST și SIGURANȚĂREPRODUCEREA – legată de SEXUALITATEAceste trei instincte sunt considerate UMBRE, fiind sediul celor mai rușinoase extreme și posibile excese ale oamenilor.De aceea, toate religiile și chiar și știința le pun granițe, bariere, reglementări și le învăluie în povești moralizatoare și descurajatoare.În același timp, umbrele SUNT viața umană. Indiferent de opreliști și reglementări, oamenii trăiesc datorită exprimării acestor instincte: mâncarea, adăpostul (casa) și relațiile bărbat-femeie (sau relația sexuală, indiferent de sex) reprezintă CENTRUL gravitațional al fiecărei ființe umane.În spatele INSTINCTELOR PRIMARE se află FORȚA VITALĂ.Instinctele sunt ENERGIE PURĂ. Energie în stare primordială, ce ne stă la dispoziție oricând.Această energie ne ajută să ne însănătoșim, să ne regenerăm, să ne refacem.UMBRA sau sediul ”defectelor” reprezintă în același timp SURSA SĂNĂTĂȚII și a vindecării.Înțelepciunea umană constă în menținerea ECHILIBRULUI între forța umbrei și partea Divină din fiecare dintre noi.Suntem jumătate oameni și jumătate animale.Cu alte cuvinte, UMBRA – partea ANIMALICĂ din noi, se împletește cu partea DIVINĂ, și din dansul lor, are loc EVOLUȚIA UMANĂ.În decursul istoriei, am asistat la modul în care UMBRA UMANĂ a fost exploatată la maxim pentru controlul oamenilor.În cel de-al doilea război mondial, civilizația germană a acelor vremuri a dorit să exorcizeze complet UMBRA din conștiența populației sale, dar și a globului.Așa încât, a identificat câteva grupuri populaționale care sunt maestre experimentate în exploatarea Umbrei și instinctelor și a încercat să le distrugă.Evreii sunt maeștri în exploatarea comercială a umbrei oamenilor. Pentru că ei înțeleg nevoile de hrană, protecție și reproducere ale oamenilor, își investesc banii în afaceri ce le exploatează inteligent și devin marii comercianți ai lumii.La fel și rromii, un alt grup populațional ce trăiește complet în puterea instinctelor, explorând în profunzime lăcomia, frica și sexualitatea, aducând forță din această explorare și oferindu-ne CÂNTECE și DES-CÂNTECE (același lucru, producătorii acelorași senzații – doar ritualuri diferite) ce induc senzații durabile în energia noastră.Naziștii au intenționat eliminarea reprezentanților umbrei și menținerea doar a atributelor „divine”. Au creat un conflict global uriaș, din care nimeni nu a înțeles mare lucru. În schimb a produs atâta haos, atâta suferință și uriașă destrucție. Cu efectele secundare ulterioare post-război de mișcări pacifiste, dezvoltare spirituală și re-unire fără precedent la nivel global a forțelor oamenilor.Dacă vă amintiți simbolul nazist – svastica, aceasta este formată din suprapunerea a doua linii (fiind și un simbol sanscrit al echilibrului – de aici a și fost, ironic, preluată).Fiecare simbol de mai sus, în parte, reprezintă imaginea unei ființe COMPLETE – care are și partea de sus (Divinitatea) și partea de jos (Umbra) integrate și exprimate.O linie reprezintă o ființă PROPULSATĂ de forța INSTINCTELOR, ținute în frâu de înțelepciunea părții DIVINE.Când suprapunem două astfel de linii (două făpturi complete și integrate), creăm o morișcă de vânt, ce poate fi mișcată eficient de fluxul de energie al lumii. Zvastica este simbol al echilibrului și evoluției și a fost utilizată pentru a produce dez-echilibrul și involuție. Este cel mai bun model a folosirii unei povești în scop de manipulare grosieră populațională.O reprezentare arhetipală a îmbinării celor două părți (INSTINCTELE ȘI ÎNȚEPELCIUNEA) este CENTAURUL, jumătate om (partea superioară), jumătate cal (partea inferioară), ce asociază în mod echilibrat cele două părți.CENTAURUL este arhetipul sau simbolul cel mai apropiat de ceea ce se regăsește în pântecele și trăirile omenești.Înțelepciune multă. Și instincte puternice.Așa cum am citit și învățat din Mitologie, partea INSTINCTUALĂ întotdeauna predomină, preia controlul și produce suferință. Chiar și la centauri, deși unii dintre ei erau nemuritori (precum centaurul Chiron).Oamenilor le este foarte teamă de această parte din interiorul lor, de această forță a CENTAURULUI din străfundurile inconștientului.Sau, pentru a folosi corect cuvintele și a ne exprima cât mai fidel – COPIILOR LE ESTE FRICĂ DE ACEASTĂ FORȚĂ, de FORȚA INSTINCTELOR.Copiii au senzații atât de diferite și variate când ascultă poveștile în primii ani ai vieții lor, încât își blochează părți întregi ale forței vitale, pentru că nu știu ce să facă cu toate aceste senzații sau trăiri.Părinții nu stau să le explice (pentru că ei nu le mai accesează de mult). Pentru cei mai mulți adulți, accesul la aceste ENERGII PURE, PUTERNICE, PRIMARE, CLOCOTITOARE este de mult barat și blocat. Adulții nici nu mai știu că le au, că le stau la dispoziție.Copiii sunt lăsați complet în voia acestor forțe, care îi copleșesc în pubertate și adolescență și produc ravagii.CENTAURII se văd în jurul nostru în conflictele cu adolescenții și comportamentele lor bizare, incontrolabile. Atât de puternice sunt IMPULSURILE INSTICTELOR neînțelese, ne-integrate, neexplorate și nedirecționate constructiv. Adolescenții NU ȘTIU și NU POT să o facă. Corpurile lor sunt terenul de război. De cealaltă parte, părinții sunt neputincioși pentru că NU ÎNȚELEG și nu-și imaginează magnitudinea senzațiilor din corpurile adolescenților. Ei au uitat de mult conexiunea cu FORȚELE PRIMORDIALE ALE INSTINCTELOR.Sunt soluții pentru ca adulții să-și amintească, să-și integreze și să-și folosească forțele instinctuale în corpul energetic.Nu fac obiectul acestui articol, dar vreau să vă transmit că SUNT SOLUȚII PRACTICE.Forțele PRIMORDIALE ALE VIEȚII sunt aduse la suprafață doar de ȘOCURI, CRIZE, RĂZBOAIE și situații excepționale, cum este pandemia în care ne aflăm cu toții.TOCMAI ACESTE FORȚE PRIMORDIALE ALE VIEȚII reprezintă CHEIA SUPRAVIEȚUIRII în orice situație neobișnuită.În pandemia prezentă, oamenii au accesat rapid SUPRAVIEȚUIREA – SIGURANȚA și desigur REPRODUCEREA (s-au temut pentru copiii lor) – și s-au retras în case, temându-se pentru viețile lor și gândindu-se (mulți dintre ei) și la viețile celorlalți.Dar tocmai accesarea acestor energii puternice, dătătoare de viață, aduce din străfundurile noastre SENZAȚII demult uitate din copilărie, amintiri niciodată procesate, ce se exprimă cel mai bine în forma ARHETIPURILOR.Mulți oameni se confruntă singuri, în casele lor, cu CENTAURI, SIRENE, vârcolaci și alte energii copleșitoare. FORȚA UMBREI, care este FORȚA VIEȚII este URIAȘĂ.O putem constata cu toții, când nu mai reușim să o amorțim cu alergătura de colo-colo.AGITAȚIA INTERIOARĂ pe care o produc FORȚELE PRIMORDIALE ale vieții declanșează senzații fizice ce ne sperie.INCONȘTIENTUL COLECTIV UMAN, ca și INCONȘTIENTUL OMENESC este un depozit imens de senzații, povești, simboluri și arhetipuri, niciodată explorat și niciodată ordonat sau măcar inventariat.Suntem plini de POVEȘTI pe care alții le-au pus în depozitul nostru interior și nu știm ce impact și ce putere au aceste povești decât în momentul în care constatăm că dorim să accesăm o parte din FORȚA VIEȚII și ea se ascunde de noi.Care ar fi o soluție rapidă – utilă pentru cei mai mulți oameni?NOI POVEȘTI.POVEȘTI, precum cea din articolul de față, care să ne explice CE SE ÎNTÂMPLĂ CU NOI în aceste momente.AVEM NEVOIE DE POVEȘTI NOI.AVEM NEVOIE DE POVEȘTI PENTRU ADULȚI, în care FORȚELE INSTINCTUALE să fie reprezentate pe măsura INTELIGENȚEI NOASTRE DE ADULȚI – să fie SIMȚITE iar în corpurile noastre și să fie INTEGRATE corect în structura energiei noastre.POVEȘTI NOI DESPRE NOI (deja facem DES-CÂNTECE, întrucât forța vitală adoră jocul cuvintelor).Ați observat că menestrelii și poeții lumii au prins aripi în jurul nostru?Ați descoperit glumele și farsele fără egal, ce rezultă din explorarea forțelor primordiale?Și ați aflat și despre dificultățile unor categorii populaționale aflate în mare presiune, în prezent?În situația de pandemie, medicilor li se cere să respecte Legământul lui Hipocrate, care este O POVESTE în care un grup de oameni (medicii) sunt învățați să treacă peste INSTINCTUL DE SUPRAVIEȚUIRE și să servească comunitatea în care se află.Orice om care este ÎNVĂȚAȚ prin povești să renunțe la supraviețuirea corpului fizic este UN OM INCOMPLET. Pentru că supraviețuirea corpului fizic este PREMIZA NUMĂRUL UNU pentru menținerea motivației de a rămâne în viața.SUPRAVIEȚUIREA ESTE FORȚA care ne dă motivația să facem orice în viață.Medicii (ca și alte grupuri populaționale, precum pompierii, armata, lucrătorii SMURD etc) sunt antrenați repetitiv să RENUNȚE la forța vitală a instinctului de supraviețuire, în baza unei povești pe care MINTEA o repetă la infinit: binele mai înalt al tuturor.Noi știm că omul are în interior o altă forță instinctivă uriașă ce împinge femeia să-și dea viața pentru puiul său (o femeie acceptă să-și piardă viața în momentul în care acceptă să dea naștere unui copil, pentru că orice naștere se poate termina potențial în moarte; de aceea, instinctiv, toate femeile se tem de nașterea naturală și de aceea, instinctiv, devin foarte puternice DUPĂ ce nasc natural primul copil. Nu doresc să comentez aici ce a produs medicina modernă odată cu generalizarea cezarienei în inconștientul feminin și energia corpului de femeie. Poate, cu altă ocazie).Așadar, omul se poate sacrifica, dar NUMAI atunci când motivația sacrificiului justifică încălcarea instinctului de supraviețuire.În schimb, dacă o face în numele unor povești, nu înțelege mai nimic din confuzia energetică pe care și-o produce și pe care o transmite tuturor celor din jurul său.În pandemia ce ne înconjoară, am auzit povești despre medici care s-au comportat eroic și au găsit remedii și tehnici bune de susținere a celor din jur, dar și de medici care au cedat presiunii forțelor instinctuale și au abandonat profesia, locul sau serviciul.A fost extrem de natural tot ce s-a întâmplat, cu atât mai mult cu cât medicina este în prezent o profesie 90% feminină.Pandemia a pus o presiune uriașă pe femei.Armata, constituită din bărbați, a dat ordine și decrete pe care a fost nevoie să le ducă la îndeplinire femeile din sistemul de sănătate sau sistemele ce asigură alimentația lumii.Într-un supermarket, femeile așază mărfuri și servesc continuu la case, în timp ce bărbații păzesc intrările și fac ordine. Forța masculină s-a așezat în poziții interesante și cere obediență și susținere din partea forței feminine. Este o altă poveste a instinctelor, pe care o observăm cu ușurință în jurul nostru.Și nu o putem judeca drept BUNĂ sau mai puțin BUNĂ.O putem doar observa, simți și trăi.AVEM NEVOIE DE POVEȘTI PENTRU ADULȚI, în care să transmitem PUTEREA, VITALITATEA și FORȚA VIEȚII din INSTINCTELE noastre într-un alt mod și folosind ALTFEL cuvintele.Cuvintele sunt creatoare.Cuvintele produc vibrații și senzații.POVEȘTILE NE EDUCĂ.Umbrele noastre sunt exploatate în toate poveștile spuse în fiecare interacțiune umană.Discuțiile noastre telefonice sunt împărtășire de povești.Interacțiunile copiii – părinți sunt doar împărtășiri de povești.Infinitul conflict soț-soție este un schimb continuu de povești (în care femininul sacru și masculinul sacru – INCOMPLET integrate – NU FORMEAZĂ un simbol complet, cum este cel al zvasticii – ci formează exact baza războiului al II-lea mondial – când o entitate INCOMPLETĂ dorește să se completeze cu alta sau să o transforme pe cealaltă la fel ca pe sine).DOI OAMENI COMPLETI, care își cunosc CALITĂȚILE și DEFECTELE, care își înțeleg UMBRELE și le echilibrează prin ÎNȚELEPCIUNEA Sufletului – se pot COMBINA într-un simbol mult mai perfect decât al svasticii, pentru a forma o MORIȘCĂ DE VÂNT – NU o zvastică, ci o ROZĂ A VÂNTURILOR.Doar așa, ENERGIA TIMPURILOR și fluxul energiei lumii, care se mișcă impersonal, în evoluția și schimbarea sa continuă, o poate împinge și se poate accelera evoluția lor.Un cuplu de femeie – bărbat cu ambele lor părți (INSTICTE/DIVIN) INTEGRATE – este UN CUPLU CREATOR puternic.Acest cuplu este de neoprit, în propria evoluție.UMBRA devine FORȚA DE PROPULSIE și viteza de schimbare și transformare devine amețitoare.Aici este un început de poveste pentru adulți interesantă.V-ar place să o spunem?INSTINCTELE, umbrele – sunt sediul celor mai mari probleme de sănătate(digestive, imunitare și sexuale), dar și sediul celor mai mari forțe vitale (regenerarea, întinerirea și evoluția).Sursa: centrulnatura.ro