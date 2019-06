centrulnatura.ro: VARA ȘI CONSUMUL DE APA

Vara și consumul de apă

Căldura verii influențează organismul – corpul nostru începe să își facă echilibrările termice prin procesele de transpirație.Nevoia de consum de apă este mai mare în timpul verii, decât în alte perioade ale anului.Câtă apă avem nevoie să consumăm vara, pentru a ne hidrata corespunzător și a ne menține în stare bună de sănătate?Sfaturile medicale variază de la 2 la 4 litri pe zi – dar, desigur – întregul proces este dependent de nevoia de consum a fiecărei persoane.Poate mai mult decât consumul propriu zis al unei cantități de apă, mai importantă este MODALITATEA în care ingerăm apa.Mai clar – CUM BEM APA – este mai important decât CÂTĂ APĂ BEM.O să mă întrebați – cum adică ”cum” bem apa?Am să vă exemplific.Văd adesea persoane care umblă cu sticla după ele, și pun sticla la gură și gâl-gâl – o golesc din câteva sorbituri.”Setilă” din basmul Harap Alb nu mai este de mult personaj de poveste.Apa intră în corp ca o cascadă, ca un izvor – și începe să curgă prin sistemele corpului, inundând la propriu rinichii – care sunt forțați extraordinar.Cu cât cantitatea de apă ingerată o dată este mai mare și cu cât este băută mai rapid – cu atât rinichii sunt mai forțați și vor obosi încercând să elimine excesul de apă introdus în sistem.Indiferent cât de sete îi este unei persoane – această modalitate de ”inundare” a corpului cu apă nu îi este de nici un folos – și nici măcar nu ajută la rehidratarea generală a corpului. Apa este rapid eliminată prin câteva urinări frecvente, una după alta – și în nici un caz nu ajută la răcorirea dorită.Atunci când avem un ogor sau un câmp în plină secetă – și turnăm rapid o cantitate uriașă de apă – se va forma o baltă stagnantă rapid.În schimb, dacă va cădea o ploaie măruntă și încetul cu încetul, pământul uscat începe să se înmoaie, abia atunci apa va putea pătrunde uniform în tot solul.La fel și în corpul nostru – dacă vom consuma apa treptat, gură cu gură, cu înghițituri mici – ținând chiar puțin în gură fiecare înghițitură de apă și dându-i timp corpului nostru să se informeze asupra substanței pe care o introducem (putem ”mesteca” un pic apa, la fiecare înghițitură) – atunci rinichii se vor pregăti din timp cu privire la ceea ce urmează să sosească.Și nu vor fi luați prin ”surprindere”, ci vor consum minim de energie, pentru prelucrare.Majoritatea oamenilor își suprasolicită în timpul verii rinichii, ca urmare a ”abuzului” de apă – mai ales apă foarte rece (corpul nu poate folosi băuturi și alimente prea reci și prea calde – și consumă foarte multă energie cu ”încălzirea”, repsectiv ”răcorirea” celor introduse în corp.Dar și consumul de apă minerală (apă cu gaz, cu bule) în cantitate mare, sau chiar apă plată, la temperatura camerei – dar băută ”toată odată” pe nerăsuflate – agresează la propriu organismul și rinichii.Nu este de mirarea că foarte mulți se simt slăbiți, fără putere, epuizați – la efectul toropitor al căldurii, adăugând și efectul ”inundării” rinichilor.Mai mult nu înseamnă întotdeauna mai bine.Am descoperit cu toții în momentul în care ne-am lăsat invadați de societatea de consum.Care aduce continuu mesaje – de ”mai mult, mai mult” (cumpărați mai mult, mâncați mai mult, beti mai mult, munciti mai mult, socializați mai mult).Rezultatele vizibile sunt numărul in crestere de boli auto-imune și cancere la adulți și numărul uriaș de copii bolnavi.La fel și în ceea ce privește consumul de apă – ”mai mult” nu inseamna mai bine.Există doar ”consumul adaptat” corpului și nevoilor fiecărei persoane.Nu voi mai relua discuția despre apa consumată din recipientele de plastic. Sunt mult prea multe articole scrise despre efectul dăunător al plasticului asupra structurii și compoziției apei.Nici nu voi discuta despre filtrele pentru apă de la robinete. Care mi se par oarecum mai bune, decât consumul din sticlele de plastic, dar toate au limitele lor.Apa cea mai buna de băut este apa de izvor de munte, filtrată de elementele naturale ale rocilor, pământului și ierburilor.Majoritatea oamenilor nu mai au acces la apă bună de băut – și fiecare se descurcă cum reușește mai bine – și-și face cele mai bune alegeri pentru propria situație – apă de izvor îmbuteliată în recipiente de sticlă sau filtre de apă la robinetele de apă curentă.Nici una dintre situații nu este mai bună sau mai rea.Sunt doar posibilități de supraviețuire.Să punem accentul mai mult pe CALITATE (cum bem apa) – decât pe CANTITATE (ce și câtă apă bem).Să nu uităm să consumăm apă dimineața, pe stomacul gol – măcar un pahar cu apă dimineața – pentru a ”spăla” tubul digestiv digestiv de resturile și deșeurile eliminate peste noapte.Și apoi, în cursul zilei – de câte ori simțim nevoia, câte o gură, câte o gură de apă.Nu mai consumăm apă după ora 18.00, pentru a nu încărca rinichii, a nu-i suprasolicita și a-i sili să muncească excesiv, într-o perioadă când au nevoie să se odihnescă și să îndeplinească alte funcții (plus pentru a nu ne strica somnul, cu ieșitul la toaletă în timpul nopții).Hidratarea este importantă – în special vara.Apa este importantă – atât de factor intern de spălare, cât și ca factor exterior.Apa nu realizează drenaj limfatic (pe limfa grăsoasă au efect doar sucurile de fructe – doar ”apa plantelor” – de aceea corpul va cere, de multe ori, sucuri de fructe – limonadă, suc de portocale, suc de struguri, suc de mere, suc de pepene etc – decât apă). Cei aflați în detoxifiere pot confirma acest amănunt.Un mic comentariu despre ”apa Kangen”.Pentru că a fost identificată ”acidoza limfatică” și cea ”sistemică” drept principala cauză a problemelor oamenilor – au apărut o mulțime de ”soluții instant” de rezolvare a acidozei ”create de om”.Adică ”soluții rapide” (la o lovitură – răspundem cu o altă lovitură).Apa Kangen este o apă foarte alcalină – cu un pH de 9.5 – care nu există ca atare in Natură. Nici o apă naturală nu are un pH mai mare de 8.5-8.6 (doar câteva izvoare din România și din lume).Când introduci în corp ceva ”prea alcalin” pentru a neutraliza ceva ”prea acid” – creezi ”un mic război”. Corpul mobilizează multe ”sisteme de tampon” pentru a echilibra cele două extreme de pH – și consumă energie (oboseste) – cu suprasolicitarea în special a rinichilor și ficatului – organe implicate în echilibrarea pH-ului.Acidoza limfatică apare ca urmare a dietei și stilului de viață creatoare de acizi.(vezi cartea “Sanatate 5D” pt detalii – http://www.centrulnatura.ro/carti/)Această dietă și stil de viață nu se pot neutraliza cu apă ”hiper-alcalină”.Ci doar prin schimbarea aportului de alimente și activităților care fac rău corpului, înlocuindu-le cu altele, care fac bine corpului.Consumul ocazional de apă Kangen este OK (de 1-2 ori pe săptămână). Consumul regulat de apă Kangen va duce în timp la probleme.La fel cum duce orice exces – de ceva considerat de corp ”nenatural” (vezi ”alcalinizarea cu bicarbonat de sodiu și lămâie etc).Natura minunată din jurul nostru are reguli și legi pe care le respectă de mii de ani – de când planeta albastră a început să se învârtă în jurul Soarelui.Cu răbdare și perseverență, cu atenție și iubire – putem observa și învăța aceste legi și le putem incorpora în viața noastră.Când va dispare artificialul și ”instant-ul” din viața noastră – și ne vom resimți o parte din Natură – vindecarea corpului fizic și regenerarea sa vor fi garantate.Apa este un instrument puternic de curățenia al mamei Natura, de aceea i-am consacrat acest mic articol, pentru a vă ajuta să nu uitați de ea!Vă doresc tuturor o vară frumoasă și relaxantă!