CEO-ul Black Sea Oil & Gas: 'Romania vrea sa fie comparata cu Norvegia sau cu Nigeria?'

Black Sea Oil & Gas (BSOG) se teme în continuare în principal de instabilitatea legislativă şi de ostilitatea unei minorităţi a politicienilor români, chiar dacă este singura companie care a adoptat deja o decizie finală de investiţie în Marea Neagră,a declarat, în cadrul Profit Energy.forum, CEO-ul companiei, Mark Beacom, potrivit news.ro.

"Aceasta este o mare îngrijorare a noastră. În prezent, avem impozitul special aplicat şi sectorului offshore, devastator pentru investitori, dar şi OUG 114 care este ostilă investitorilor. Mai îngrijorat sunt însă de ce se va întâmpla în viitor. În cursul discuţiilor avute cu politicienii (grupuri parlamentare etc - n.r.) am remarcat că există o mică facţiune ostilă. Cu alte cuvinte, nu contează ce se întâmplă cu Legea offshore sau cu OUG 114, pentru că există o altă iniţiativă după colţ, OUG 115 sau cum s-o chema ea”, a afirmat Beacom.

El a remarcat, la Profit Energy.forum, că statele care au primit cele mai multe investiţii străine sunt cele mai dezvoltate state din lume ţi a pledat pentru o schimbare radicală de perspectivă.

“Dacă aţi muta resursele din Marea Neagră în Ungaria, le-ar exploata imediat, la fel Germania sau Canada. În Nigeria sunt probleme. România vrea să fie comparată cu Norvegia sau cu Nigeria?”, a întrebat Mark Beacom.