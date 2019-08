Cercetari reluate in “casa groazei” din Caracal. Criminaliștii incearca sa adune probe la o saptamana de la descindere

Cercetările în “casa groazei” din Caracal unde Gheorghe Dincă le-ar fi ucis pe cele două adolescente au fost reluate vineri. Echipe de criminaliști încearcă să adune probe după o săptămână de la momentul la care polițiștii din Caracal au descins în locuință. Gheorghe Dincă a fost adus, vineri dimineață, să participe la cercetări. Gheorghe Dincă The post Cercetări reluate în “casa groazei” din Caracal. Criminaliștii încearcă să adune probe la o săptămână de la descindere appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.