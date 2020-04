Cercetator german: „Riscul de a contracta virusul, la cumparaturi, este foarte scazut. Nu am gasit virusi «vii» pe manere sau clante

Profesorul Hendrik Streeck, directorul Institutului de Virusologie de la Spitalul Universitar din Bonn, spune că noul coronavirus nu se transmite atât de uşor precum se crede. Specialistul a explicat metodologia noului său studiu desfăşurat în Heinsberg, „epicentrul” focarului de COVID-19 din Germania şi a vorbit despre planurile posibile pe care Germania ar putea să le The post Cercetător german: „Riscul de a contracta virusul, la cumpărături, este foarte scăzut. Nu am găsit viruşi «vii» pe mânere sau clanţe appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.