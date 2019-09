Cercetator roman, finantat de UE pentru proiectul sau legat de secventierea ADN-ului

adn google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doctorul Alexandru Tomescu, un cercetator roman in stiinte computationale care lucreaza la Universitatea din Helsinki, a primit o finantare de 1,5 milioane de euro din partea European Research Council (ERC) pentru un proiect legat de secventierea ADN, o tehnologie care poate fi folosita in diagnosticul medical, potrivit 360MEDICAL.ro. ''Proiectul sau va aduce contributii semnificative pentru analiza datelor din secventierea ADN, o tehnologie care poate fi folosita in diagnosticul medical'', a anuntat marti Reprezentanta Comisiei Europene in Romania. Doua medicamente pentru Ebola au avut rate de supravietuire de 90% Specialistul a absolvit studii universitare in informatica la Universitatea din B ...