Cercetatorii olandezi au in vedere un studiu clinic cu voluntari umani pentru a testa vaccinurile impotriva COVID-19

Cercetatorii de la Centrul Medical al Universitatii Leiden (LUMC) din Tarile de Jos se pregatesc pentru un potential studiu clinic de tipul "human challenge", in cadrul caruia voluntarii sunt infectati in mod deliberat cu noul coronavirus pentru a se putea testa, in mediu controlat, eficacitatea candidatilor la vaccinul impotriva COVID-19, a anuntat miercuri grupul de advocacy 1Day Sooner.