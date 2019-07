Cercetatorii romani au inventat o planta noua, busuiocul cu aroma de lamaie

Busuioc cu aroma de lamaie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Busuiocul, considerat regele ierburilor aromatice, are, mai nou, gust de lamaie. Soiul, unic in Europa, a fost omologat recent de cercetatorii romani si va putea fi cultivat si in gradinile noastre. Frunzele plantei ascund un cocktail de vitamine si pot fi folosite in salate, limonade, ceaiuri sau mancaruri rafinate. Seminte din aceasta planta au ajuns si la Vatican. O aroma puternica de lamaie invaluie campurile de la statiunea de Cercetare din Buzau. Nu suntem intr-o livada de citrice ci langa culturi de busuioc. Inginerii romani sunt mandri de descoperirea lor si cred ca noua planta va ajunge curand in gradinile si pe mesele noastre. Mai ales ca este rezistenta si s-a adaptat usor la con ...