Cercetatorii UAIC au descoperit doua noi schelete de proboscidian gigant

schelete de proboscidian gigant google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O echipa de cadre didactice si studenti masteranzi si doctoranzi ai Departamentului de Geologie din cadrul Facultatii de Geografie si Geologie a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi a inceput recent cercetarea unui nou punct fosilifer descoperit in malul stang al Siretului, pe raza localitatii Racataul de Jos (judetul Bacau), de Constantin Lucaci, un localnic din comuna Parincea. In momentul descoperirii fragmentelor de oase de mari dimensiuni, acesta a luat legatura cu Silviu Andrusca, un paleontolog amator, care a contactat specialistii paleontologi ai Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi. EXCLUSIV! Un mare PROPRIETAR din Iasi are un OBIE ...