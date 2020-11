Cercetatorii Universitatii "Babes-Bolyai" estimeaza o scadere a PIB-ului Romaniei cu 5% in 2020 si o revenire a economiei in circa doi ani

O echipa de cercetatori ai Universitatii "Babes-Bolyai" (UBB) deruleaza un proiect de cercetare conform caruia Produsul Intern Brut (PIB) al Romaniei va scadea cu 5% in acest an, iar economia romaneasca isi va reveni la performantele anterioare crizei COVID-19 abia in doi ani si jumatate.