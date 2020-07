Ceremonia a fost numita o “nunta de basm: 39 de ani de la nunta printesei Diana cu printul Charles (video)

Prințesa Diana a purtat o rochie spectaculoasă la nunta sa cu Prințul Charles.

Tânăra de 20 de ani, care isi dorise să devină ballerina, a devenit Printesa de Wales cand s-a căsătorit cu Printul Charles, pe 29 iulie 1981, în Catedrala St. Paul.

Logodna celor doi fusese anunțata pe 24 februarie 1981, la Palatul Buckingham, iar cu acea ocazie moștenitorul tronului îi dăduse viitoarei prințese un inel mare cât o nucă, in valoare de 30.000 de lire sterline, constituit din 14 diamante înconjurând un safir. Diana acceptase cererea imediat.Tânăra de 20 de ani, care isi dorise să devină ballerina, a devenit Printesa de Wales cand s-a căsătorit cu Printul Charles, pe 29 iulie 1981, în Catedrala St. Paul. Aceasta avea mai multe locuri decat Westminster Abbey, care fusese folosită anterior pentru nunțile regale.Ceremonia din 29 iulie 1981 a fost numita o “nunta de basm” si a fost urmărită la televizor de 750 de milioane de oameni. La altar, Diana a inversat, din greșeală, ordinea numelor lui Charles, spunând Philip Charles Arthur George. Ea nu a spus nici că “se va supune”, ceea ce a provocat senzație la vremea aceea. Designerul care i-a făcut rochia prințesei Diana, care pe atunci avea doar 20 de ani, a observat că în doar 4 luni, talia celei care avea să devină mireasă s-a micșorat cu 5 cm. Prințesa a revenit mai târziu asupra acestui zvon, afirmând că stresul și mesele neregulate au contribuit la această pierdere în greutate.Nunta a inceput la 11:20 A.M. 21 (ora de vara britanica), iar Diana purta o rochie in valoare de 9.000 de lire sterline, cu o trena lunga de 8 metri si cu cele mai frumoase broderii. In 5 noiembrie 1981, prima sarcina a Dianei a fost anunțata oficial și ea a discutat deschis în fața presei problema stării sale. În aripa privata numita Lindo a Spitalului St. Mary, din Paddington, in 21 iunie 1982, Diana a dat naștere primului ei fiu și moștenitor, William. Al doilea fiu, Prințul Henry de Wales, s-a nascut dupa doi ani, in 15 septembrie 1984.Diana Frances Spencer, s-a născut la 1 iulie 1961 la Park House, casă pe care părinţii săi au închiriat-o pe moşia reginei Elisabeta a II-a de la Sandringham, Anglia. După ce tatăl său a dobândit titlul de conte, în 1975, Diana a devenit cunoscută drept Lady Diana Spencer.Atunci când a început povestea de dragoste dintre Lady Di şi Prinţul Charles, aceasta, în vârstă de numai 19 ani, era educatoare într-un cartier londonez.Sursa foto-video: Youtube/ Inter-Pathé History