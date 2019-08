Cerere ULUITOARE facuta de Gheorghe Dinca la audieri: Vreau sa fiu audiat doar de...

Gheorghe Dinca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gheorghe Dinca, cel supranumit "monstrul" din Caracal, nu a parut dispus, in timpul audierilor, sa ofere prea multe detalii despre crimele pe care el spune ca le-a comis. Mai mult, individul suspectat ca le-a rapit, sechestrat si ucis pe Luiza si Alexandra, a avut o solicitare, cel putin ciudata, in timpul anchetei. Dinca a solicitat sa fie audiat numai de barbati, din motive numai de el stiute. Barbatul a refuzat sa discute cu Giorgiana Hossu, procurorul-sef adjunct al DIICOT, care a fost prezenta in primele zile la Caracal si a condus ancheta procurorilor. Alexandru Cumpanasu rastoarna ipoteza incinerarii cadavrelor in butoi. De ce nu e plauzibila explicatia anchetatorilor Pe de alta ...