Cererea de anulare a festivalului aniversar Woodstock 50 a fost respinsa

Cererea de anulare a festivalului Woodstock 50, care fusese înaintată de fostul finanțator al evenimentului, a fost respinsă în instanță, relatează Associated Press potrivit mediafax.

Judecătorul Barry Ostrager din Manhattan a decis, miercuri, că firma Amplifi Live nu avea dreptul să oprească organizarea Woodstock 50. Disputele financiare și celelalte probleme de organizare vor fi rezolvate prin arbitraj.

Organizatorii au sărbătorit decizia, care a venit după incertitudini legate de desfășurarea Woodstock 50.

"Ne-am bazat tot timpul pe adevăr și nu ne-am pierdut niciodată speranța că festivalul va avea loc", a afirmat Michael Lang, cofondatorul Woodstock.

Problemele de organizare ale ediției aniversare a festivalului de la Woodstock au apărut pe 29 aprilie. Atunci, Amplifi Live a anunțat că va anula evenimentul deoarece nu putea garanta securitatea și sănătatea artiștilor, partenerilor și a spectatorilor.

Firma organizatorilor, Woodstock 50 LLC, a răspuns afirmând că Amplifi submina evenimentul - care nu era anulat - și că a luat 18 milioane de dolari din contul bancar al festivalului. Amplifi Live, componentă a firmei japoneze de marketing Dentsu, a declarat că doar a recuperat suma rămasă din cei 49 de milioane de dolari investiți inițial.

După audierile de săptămâna aceasta, judecătorul a arătat că firma a prezentat "mărturii convingătoare", potrivit cărora aceștia încercau să își stopeze pierderile survenite din cauza unui festival care întâmpina dificultăți majore cu doar trei luni înainte de desfășurare. Problemele de organizare - precum obținerea permiselor, asigurarea drumurilor și a alimentării cu apă - au fost ilustrate în documentele și mărturiile depuse de reprezentanții Amplifi Live. "Practic, vei crea un oraș pentru trei, cinci zile", a afirmat Peter Office, planificatori de festivaluri, angajat al companiei.

Amplifi Live nu a fost singura firmă care a decis să nu se mai implice în coordonarea evenimentului. Luna aceasta, compania de producție Superfly a anunțat că nu va mai lua parte la aceste demersuri, deoarece a avut dispute legate de capacitatea locului de desfășurare. Organizatorii au susținut că Watkins Glen poate găzdui 150.000 de participanți, însă Superfly a spus că 65.000 de persoane este, de fapt, capacitatea potrivită.

Judecătorul a afirmat că arbitrajul ar putea decide dacă Amplifi avea drepturile legale de a prelua controlul asupra Woodstock 50. El a decis, însă, că investitorul nu poate anula festivalul în mod unilateral atât timp cât se află sub contract cu Woodstock 50 LLC.

Organizatorii au anunțat că vor căuta o nouă companie de producție și o nouă sursă de finanțare.

Woodstock 2019 va avea loc între 16 și 18 august, la Watkins Glen, în statul american New York. Zona se află la aproximativ 185 de kilometri la nord-vest de locul unde s-a desfășurat ediția din 1969 și unde, în prezent, se află muzeul Bethel Woods Center for the Arts. Capetele de afiș vor fi rapperul Jay-Z, trupa The Killers și foștii membri ai trupei Grateful Dead, reuniți în formula Dead & Company.

Festivalul de la Woodstock a avut loc între 15 și 17 august 1969 și a avut un public de peste 400.000 de spectatori. Evenimentul a mai avut parte de ediții aniversare, în 1979, 1989, 1994, 1999 și 2009. Un spectacol aniversar separat va avea loc în luna august, chiar în locul inițial de desfășurare.