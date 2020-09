Cererea de plasma pentru tratamentul COVID-19 s-a dublat in Hunedoara

Cererea de plasmă în spitalele din judeţul Hunedoara pentru tratamentul bolnavilor infectaţi cu virusul COVID-19 s-a dublat în ultimele două săptămâni, relevă datele Centrului Judeţean de Transfuzii Sanguine (CJTS), în paralel fiind consemnate însă şi mai multe persoane vindecate de noul coronavirus care au acceptat să doneze plasmă pentru pacienţii aflaţi în stare gravă.

"Am avut 79 de pacienţi vindecaţi de COVID-19, care au donat plasmă. Le mulţumim, mai ales că între aceştia se numără pacienţi care au donat plasmă şi pentru a patra oară prin plasmafereză. Am reuşit să ajutăm un număr foarte mare de bolnavi, în stare gravă, nu numai din judeţul Hunedoara, ci şi din alte judeţe pentru că, în funcţie de gravitatea cazului, noi împrumutăm sau facem schimb de această plasmă", a declarat, luni, pentru AGERPRES , directorul CJTS Hunedoara, dr. Victoria Hălmagi.Ea a menţionat că în urma apelurilor făcute către persoanele ce s-au vindecat de COVID-19 s-a ajuns ca în judeţ să fie consemnate, zilnic, în medie, câte una sau două donări de plasmă prin procedeul de plasmafereză, un aparat special pentru acest tip de donări funcţionând la centrul de recoltare din municipiul Hunedoara."Facem un apel la potenţialii donatori să doneze plasmă pentru că cererile sunt foarte mari. În ultimele două săptămâni, acestea au crescut foarte mult pentru că au fost pacienţi cu o stare de sănătate mai gravă, ce au necesitat plasmă. Noi am trimis mesaje celor vindecaţi de COVID-19 pentru a dona plasmă. Sunt persoane care au răspuns apelului nostru şi avem 1-2 plasmafereze pe zi. Îi aşteptăm în continuare", a arătat dr. Hălmagi.Între persoanele care au donat plasmă de mai multe ori se numără o asistentă de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva, care a acceptat să doneze de patru ori, până acum, iar un preot se află la treia donare."O asistentă medicală, o colegă de-a noastră, a donat de patru ori plasmafereză şi are un titlu foarte bun de anticorpi. Un preot, care a avut o formă gravă de COVID-19, ne-a impresionat cu ceea ce ne-a povestit despre stările prin care a trecut. El a donat de trei ori până acum şi ne-a sunat că este dispus să mai doneze", a menţionat directorul CJTS Hunedoara.Potrivit acesteia, prin plasmafereză se poate dona la un interval de 14 zile, iar prin recoltarea de sânge o dată la două luni de zile.