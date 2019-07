Cererea de suspendare a executarii deciziei de adopție a micuței Sorina, respinsa de instanța

Cererea de suspendare a deciziei definitive de adopție a micuței Sorina, formulată de procurorul general Bogdan Licu, a fost respinsă, vineri, de magistrații Curții de Apel Craiova. Copila va rămâne în custodia familiei adoptive, dar nu va putea să părăsească România. Săptămâna viitoare, aceeași instanță urmează să se pronunțe și asupra solicitării de revizuire a The post Cererea de suspendare a executării deciziei de adopție a micuței Sorina, respinsă de instanță appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.