Cernavoda: Modernizare a spatiilor verzi si a locurilor de joaca in cinci puncte din oras

Pe licitatiapublica.ro, a fost postat un anunț de participare simplificat prin care autoritatea contractantă, orașul Cernavodă, anunță că achiziționează lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții ”Modernizare spații verzi și locuri de joacă în orașul Cernavodă - 5 loturi”.Valoarea estimată a lucrărilor e de 3.183.297.91 lei fără TVA, din care:- Lotul 1: Lucrari de executie MODERNIZARE SPATII VERZI SI LOCURI DE JOACA IN ORASUL CERNAVODA Parc Tudor Vladimirescu, avand valoare estimata de 440.168,21 lei fara TVA;- Lotul 2: Lucrari de executie MODERNIZARE SPATII VERZI SI LOCURI DE JOACA IN ORASUL CERNAVODA Parc Mircea cel Batran, avand valoare estimata de 422.388,42 lei fara TVA;- Lotul 3: Lucrari de executie MODERNIZARE SPATII VERZI SI LOCURI DE JOACA IN ORASUL CERNAVODA Parc str. Viorelelor, avand valoare estimata de 790.642,39 lei fara TVA;- Lotul 4: Lucrari de executie MODERNIZARE SPATII VERZI SI LOCURI DE JOACA IN ORASUL CERNAVODA Amplasament Columbia, str. Liliacului, avand valoare estimata de 752.146,15 lei fara TVA;- Lotul 5: Lucrari de executie MODERNIZARE SPATII VERZI SI LOCURI DE JOACA IN ORASUL CERNAVODA Loc de joaca pentru copii str. Titulescu, avand valoare estimata de 777.952,74 lei fara TVA.Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 5 noiembrie 2020, ora 15.00.