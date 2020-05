Cernavoda. Șofer depistat sub influenta alcoolului si a drogurilor. A fost intocmit dosar penal

La data de 6 mai a.c., în jurul orei 06.40, polițiști din cadrul Poliției orașului Cernavodă au identificat un bărbat, de 26 de ani, care a condus un autoturism pe strada Prelungirea Seimeni din orașul Cernavodă, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice.În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,49 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, bărbatul a fost testat cu aparatul drugtest, care a indicat o valoare pozitivă pentru cocaină.Acesta a fost condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei și a substanțelor psihoactive în sânge.Pe numele bărbatului a fost întocmit un dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.Polițiștii din cadrul Poliției orașului Cernavodă, împreună cu jandarmi din cadrul I.J.J. Constanța au efectuat controlul sumar al altor două persoane aflate în autoturism, de 17, respectiv 28 de ani. Asupra minorului de 17 ani au fost găsite 6 pliculețe transparente, autosigilante, care conțineau o substanță mărunțită, de culoare verde, susceptibilă a fi marijuana.În cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală, acesta fiind declinat către D.I.I.C.O.T. Constanța.Cei 3 tineri au fost sancționați contravențional de polițiști și jandarmi, pentru nerespectarea O.M. 3/2020, cu amendă în valoare de 6.000 de lei.Sursă foto (cu rol ilustrativ): Arhivă ZIUA de Constanța