CERT-RO si Cyber Volunteers-19 continua initiativa de protejare a sistemului medical in fata atacurilor cibernetice

Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO), alaturi de un grup de profesionisti in domeniul securitatii cibernetice, continua programul de voluntariat CV19.RO (Cyber Volunteers), lansat in luna mai a acestui an, pentru a sprijini furnizorii de servicii de sanatate in fata atacurilor hackerilor, a anuntat institutia intr-un comunicat de presa publicat vineri.