CERT: Windows 7 nu va mai primi actualizari de securitate, va deveni din ce in ce mai vulnerabil

Expirarea licențelor pentru sistemul de operare Windows 7 înseamnă că utilizatorii nu vor mai primi actualizări de securitate. Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT) recomandă upgrade-ul la un sistem de operare actual și evitarea nepărată a unui produs piratat.

Riscurile la care se expun cei care vor utiliza în continuare Windows 7 după expirarea licențelor, prevăd lipsa securității datelor în momentul în care accesează conturi bancare, fac plăți on-line sau pur și simplu accesează adresa de e-mail a firmei, a explicat pentru MEDIAFAX, Mihai Rotariu, coordonatorul relațiilor cu presa al Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT).

„Există riscuri destul de mari, pentru că de mâine, 14 ianuarie se va închide aceasta perioada de asistență tehnică pentru Windows 7. Sigur, Microsoft a închis asistența principală pentru sistemul de operare încă din ianuarie 2015, sistemul nu a mai primit funcții noi dar au fost disponibile actualizările de securitate. În acest caz este indicat să folosească un sistem de securitate și un browser, ambele actualizate și compatibile cu Windows 7. Însă măsurile nu vor elimina riscurile de securitate asociate unor vulnerabilități ale unor aplicații care rulează deja în Windows 7. Trebuie să luăm în considerare că Windows 7 nu va mai primi actualizări de securitate de la Microsoft și va deveni pe parcurs din ce în ce mai vulnerabil. Trebuie să fim atenți, dacă folosim în continuare Windows 7, la confidențialitatea datelor. Dacă vrem să facem anumite operațiuni gen internet banking sau vrem să ne logăm online pe anumite conturi sau să folosim e-mailul, mai degrabă am evita acest lucru pentru că am pune în pericol nu doar datele personale cât și pe cele ale instituției sau organizației pentru care lucrăm”, a precizat reprezentatul CERT.

Acesta recomandă schimbarea sistemului de operare, folosirea unuia gratuit sau, varianta cea mai sigură și facilă, up-grade-ul către un Windows actual, ca Windows 10. Reprezentantul CERT mai sfătuiește utlizatorii să evite neapărat utilizarea unui produs piratat.

„Este o altă variantă să schimbăm sistemul de operare. Suntem anumite sisteme de operare open source, gratis. Sigur, funcționalitatea lor, experiența utilizatorului este mult mai greoaie față de Windows-ul cu care ne-am obișnuit deja de atâția ani. Și asta este o soluție. Vor fi probleme de adaptabilitate, de copiere a fișierelor care va trebui făcută manuală, instalarea sau găsirea unor programe care să fie echivalente cu cele utilizate inițial. Cea mai elegantă acțiune pe care un utilizator ar putea s-o facă este upgrade-ul la un windows actual și aici mă refer la Windows 10, va fi necesară o licență însă are destule avantaje. Procesul de actualizare este relativ ușor și documentat de site-ul microsoft, există avantaje. Dar trebuie neapărat să evităm folosirea unui sistem piratat pentru că e ca și cum nu am avea sistem de operare, nu ne vin acele actualizări de securitate de la Microsoft”, a adăugat Mihai Rotariu.

Utilizatorii sistemului de operare Windows 7 vor rămâne fără suport tehnic începând cu data de 14 ianuarie 2020.