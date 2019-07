Milioane de români, bărbaţi şi femei, sunt obligaţi, începând de astăzi, să prezinte la locul de muncă un „certificat de integritate comportamentală“ prin care se dovedeşte că nu sunt agresori sexuali. Legea privind „Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale“ a intrat în vigoare. Legea stipulează că toţi aceia care The post Certificatul Non-violator, obligatoriu la angajare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.