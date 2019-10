Cetatean rus, cautat de autoritatile din Rusia, arestat preventiv pentru trecere frauduloasa a frontierei de stat (galerie foto)

Poliţiştii de frontieră din cadrulau depistat la frontiera cuo femeie, cetăţean rus, care transporta cu un autoturism un conaţional căutat de autoritățile dinPe numele cetățeanului rus, căutat de autorități, instanța a admis, în cursul zilei de azi, propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.În data de 16.10.2019, poliţiştii de frontieră din cadrulau desfășurat o acțiune în apropierea frontierei de stat în urma căreia au identificat și oprit în trafic, pe comunicația, un autoturism înmatriculat încondus de o femeie, cetăţean rus, S.O. în vârstă de 52 de ani.Alături de aceasta se mai afla un bărbat ce nu vorbea limba română şi care nu îşi justifica scopul călătoriei.Persoanele în cauză au fost duse la sediulpentru continuarea cercetărilor, unde s-a stabilit că pasagerul este tot cetățean rus,în vârstă de 52 de ani, iar pe numele său este emis, de către autoritățile dinun mandat de executare a pedepsei cu închisoarea pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.De asemenea, în urma cercetărilor, poliţiştii de frontieră au stabilit că bărbatul a trecut graniţa din Bulgaria în România, pe jos, pe la “frontiera verde”, iar ulterior a fost preluat de S.O., care efectuase formalitățile de control în baza documentelor personale, valabile.În cauză, poliţiştii de frontieră, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă, efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat pentru cetățeanul rus S.E. și trafic de migranți pentru conducătoarea autoturismului.Totodată, pe numele cetățeanului rus, căutat de autorități, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrula admis, în cursul zilei de azi, propunerea procurorului de caz de arestare preventivă pentru 30 de zile, iar pe numele femeii s-a dispus măsura preventivă a controlului judiciar, la finalizare urmând a fi luate măsurile legale ce se impun.Sursa foto : Garda de Coastă