Cetatean sirian cu permis de sedere fals, descoperit in Portul Constanta

Poliţiştii de frontieră din cadrul Grupului de Nave Constanța au identificat în P.T.F. Constanţa un cetăţean sirian, membru de echipaj al unei nave sub pavilion Togo, care a prezentat la controlul de frontieră un permis de ședere fals.La sfârșitul săptămânii trecute, în urma controlului de frontieră efectuat la P.T.F. Constanţa asupra membrilor de echipaj ai unei nave sub pavilion Togo, sosită din direcţia Ucraina, a fost descoperit un permis de ședere care nu îndeplinea condiţiile de formă şi fond ale unuia autentic.În urma verificărilor a fost stabilit faptul că respectivul permis de ședere, ce purta însemnele autorităților din Suedia, prezintă indicii de falsificare şi aparţine unui membru de echipaj, un cetăţean sirian, în vârstă de 39 de ani, încadrat pe funcţia de şef inginer.Cetăţeanul sirian a declarat faptul că şi-a procurat permisul de ședere din Grecia contra sumei de 300 de euro.Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracţiunii de uz de fals.Sursa foto: Arhiva ZIUA de Constanța