Cetatenia europeana activa la Liceul Teoretic ”Vasile Alecsandri” Iasi

In luna aprilie 2019, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri" din Iasi promoveaza cetatenia europeana activa prin activitati diverse. Un prim exemplu il constituie dreptul de a circula liber pe teritoriul Uniunii Europene, de care a beneficiat un grup format din 5 elevi si 2 profesori, prin participarea la activitati de predare, invatare si formare, in cadrul proiectului „Problem solving in MINT or STEAM subjects in schools in Northern Ireland, Romania and Germany" (nr. 2017-1-DE03-KA219-035584_4), finantat de Uniunea Europeana prin programul Erasmus+, proiect de parteneriat strategic – actiunea cheie 2. Activitatile s-au desfasurat la St Dominic' ...