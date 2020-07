CEX cu miza URIAȘA la PSD: o intreaga organizație va fi dizolvata, in urma unui scandal public de proporții

Comitetul Executiv Naţional (CExN) al PSD se reuneşte joi pentru a discuta despre alegerile locale şi pentru a valida o serie de candidaturi la aceste alegeri.

Preşedintele PSD Bucureşti, Gabriela Firea, a declarat marţi că organizaţia pe care o conduce are pregătite candidaturile pentru Primăriile sectoarelor 2 şi 3, care vor fi validate în şedinţa de joi a Comitetului Executiv Naţional al partidului, informează Agerpres.



"Joi, probabil, avem un Comitet Executiv Naţional, în care se vor lua mai multe decizii importante la nivelul ţării şi inclusiv pentru Bucureşti. Avem pregătite candidaturile care vor fi validate în CExN pentru Primăria sectorului 2, pentru Primăria sectorului 3, de asemenea, reorganizarea activităţii Organizaţiei PSD sector 3 (...). Joi, în şedinţa de Comitet Executiv, voi veni ca preşedinte PSD Bucureşti şi voi prezenta propunerile din partea organizaţiei noastre, atât candidatura pentru sectorul 2, cât şi cea pentru sectorul 3, precum şi toate propunerile de reorganizare pe care le-am gândit", a spus Firea.



Întrebat de jurnalişti dacă va pleca din PSD, primarul sectorului 4, Daniel Băluţă, a afirmat că locul său este în acest partid.



"În mod normal şi natural, locul meu e aici. Din partea PSD voi candida, e adevărat că doresc, aşa cum pe partea dreaptă se coagulează o alianţă, îmi doresc ca şi pe partea stângă să facem acelaşi lucru", a afirmat Daniel Băluţă.



Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunţat marţi seara că va propune în şedinţa CExN al partidului dizolvarea Organizaţiei PSD Ilfov.



"Voi propune în Comitetul Executiv dizolvarea acestei organizaţii, chiar dacă suntem în prag de alegeri şi sunt ferm convins că avem capacitatea de a face o echipă rapid acolo, să fim pregătiţi şi la Ilfov de alegeri. (...) Este inadmisibil aşa ceva. Am aflat din presă. Nu am crezut aşa ceva. Am avut o discuţie cu preşedintele de organizaţie acum aproximativ o lună de zile, i-am spus că în echipa dânsului există o persoană asupra căreia sunt foarte multe bănuieli de implicări într-o anumită zonă care nu ne reprezintă şi chiar i-am spus să ia măsurile necesare de a fi schimbat din funcţie, respectiv de secretar executiv", a spus Ciolacu.



El a afirmat că joi va propune dizolvarea organizaţiei şi numirea unei echipe interimare la Ilfov.



Reacţia a venit după ce presa a scris că PSD Ilfov ar fi condus de interlopi.