CExN al PSD a decis sa se prezinte in Parlament dupa moțiunea de cenzura a Opoziției

Guvernul se va prezenta în Parlament după moțiunea de cenzură a opoziției. Decizia a fost luată în Comitetul Executiv Naţional al PSD. Liderii PSD au decis să nu restructureze Guvernul, ci doar să desemneze miniştri de la PSD pentru posturile rămase vacante după plecare ALDE de la guvernare. Astfel, Guvernul trebuie să obţină votul Parlamentului, The post CExN al PSD a decis să se prezinte în Parlament după moțiunea de cenzură a Opoziției appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.