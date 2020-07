CExN PSD: Congres pe 22 august, deși s-a dorit dupa starea de alerta. Vasile Dancu, președintele contestat al Consiliului Național

Comitetul Executiv Național al PSD a luat, joi, mai multe decizii, printre care stabilirea datei Congresului pentru alegerea noului președinte al partidului. CExN a decis, joi, desemnarea lui Vasile Dâncu drept președinte interimar al Consiliului Național al PSD și stabilirea datei de 22 august pentru organizarea Congresului unde va fi aleasă viitoarea conducere a partidului. […] The post CExN PSD: Congres pe 22 august, deși s-a dorit după starea de alertă. Vasile Dâncu, președintele contestat al Consiliului Național appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.