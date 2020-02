CFR, amendata cu 578.000 de lei pentru condițiile de transport și pentru condițiile de igiena din gari

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a amendat CFR Călători şi CFR Infrastructură cu 578.000 de lei pentru deficienţele constatate în gări şi în ceea ce priveşte condiţiile de transport pe căile ferate, a declarat, marţi, pentru Agerpres, directorul general al ANPC, Paul Anghel. Cele două societăţi din domeniul feroviar au primit 69 de amenzi şi The post CFR, amendată cu 578.000 de lei pentru condițiile de transport și pentru condițiile de igienă din gări appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.