CFR Calatori a pierdut 140 de milioane de lei anul acesta din compensatii

CFR Călători a primit anul acesta o compensaţie cu 140 de milioane de lei mai mică faţă de anul trecut, lucru care ne afectează pentru că ne împiedică să planificăm mai multe trenuri, a declarat, joi, directorul general al companiei, Dan Costescu, potrivit Agerpres.

"Practic, în acest an, avem o reducere de aproximativ 140 de milioane de lei, deci am scăzut sub un miliard de lei, în condiţiile în care, anul trecut, am avut un miliard o sută şi ceva de lei. Acum avem 999 de milioane (de lei - n. r.). Evident că acest lucru ne afectează, pentru că ne împiedică să planificăm mai multe trenuri, ceea ce ne dorim, bineînţeles după ce rezolvăm problema cu parcul de vagoane disponibil", a menţionat Costescu, prezent la Târgul de Turism.

Şeful CFR Călători nu a respins ideea unei majorări de preţuri la biletele de tren, precizând totuşi că nu s-a făcut o analiză în acest sens. Întrebat dacă există posibilitatea scumpirii biletelor, Costescu a răspuns: "Este o ipoteză de lucru, ea a existat în fiecare an. S-au luat decizii dacă da sau nu. Ceea ce este cert, în ultimii 6 ani nu a fost nicio majorare de preţuri".

"Nu s-a făcut o analiză în acest sens. Sunt în companie de doar trei săptămâni şi m-am dus pe lucrările de urgenţă, pe disponibilul de parc, lucrurile care puteau să-mi afecteze planurile de revigorare a companiei", a adăugat el.

De asemenea, Costescu a precizat că acordarea compensaţiei doar pe doi ani, şi nu pe patru, aşa cum era înainte, nu va afecta foarte mult compania, aici fiind vorba mai mult "de obiectivele pe care şi le-a asumat România împreună cu celelalte state membre pentru a anunţa o atribuire competitivă a rutelor în 2024".

În opinia sa, dispariţia acestei compensaţii nu se va întâmpla în România, în caz contrar va dispărea transportul de călători pe calea ferată.

"Este un scenariu care nu se va întâmpla în România, părerea mea. În toate statele europene care sunt membre acum există această compensaţie şi ea va rămâne pentru următoarea perioadă. Altfel, s-a dovedit că ori transportul de călători pe calea ferată va dispărea, ori se va ajunge la nişte preţuri care până la urmă vor duce tot la dispariţia acestei forme de transport", a menţionat acesta.

În ipoteza că nu s-ar mai acorda compensaţia firmelor de transport călători pe calea ferată, Dan Costescu a menţionat că preţurile biletelor de tren ar trebui să se majoreze cu 15%.

"În bugetul pe care l-am găsit întocmit la începutul anului cu 600 de milioane de lei pierdere erau şi aceste influenţe - de la scăderea acestei compensaţii, deci 140 de milioane de lei din prima, influenţele de la creşterile salariale de anul trecut, influenţele de la creşterile de preţuri la combustibil şi energie electrică pentru tracţiune. O scădere suplimentară (a compensaţiei - n. r.), evident va duce la o pierdere şi mai mare pentru companie. 140 de milioane de lei înseamnă cam 15% din compensaţie. A dispărut 15% din compensaţie, deci acest procent trebuie acoperit prin alte metode", a spus Dan Costescu.

CFR Călători, prezentă la Târgul de Turism, promite preţuri mai mici cu 45% la Târgul de Turism al României pentru biletele de tren pe rute interne.

"În perioada târgului, oferim vouchere cu reducere 45% pentru cumpărarea biletelor de tren în trafic intern. Voucherul este valabil pentru călătoria până la data de 23 martie 2020, iar reducerea pe baza lui se aplică la preţul final al unei călătorii simple individuale (adult sau copil), la procurarea de la casele de bilete din staţii şi agenţii de voiaj cu emitere electronică a legitimaţiilor de călătorie. De asemenea, vizitatorii de la târg, înscrişi sau care se înscriu la newsletter-ul CFR Călători, pot cumpăra direct de la standul nostru bilete de tren cu reducere 45%. Tipurile de bilete care se pot emite sunt cele disponibile la cumpărarea online cu maximum 30 de zile de anticipaţie şi cel mai târziu cu 6 ore înainte de plecarea trenului", se arată într-un comunicat al CFR Călători remis AGERPRES.

La standul companiei, cei mici pot proba şepcuţele de ceferist şi pot face fotografii pentru colecţia personală la fiecare oră exactă, de joi până sâmbătă, în intervalul 11:00 - 16:00 şi duminică între 11:00 şi 14:00.