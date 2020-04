CFR Calatori anunța suplimentarea capacitații de transport in perioada Paștelui. Ce rute sunt vizate

CFR Călători va suplimenta trenurile de lung parcus cu vagoane de dormit şi cuşetă, pentru a veni în sprijinul călătorilor care se deplasează spre casă în perioada Sărbătorilor Pascale, informează operatorul feroviar într-un comunicat de presă transmis sâmbătă. Numărul acestor vagoane speciale va fi mai mare, pentru a putea asigura distanţa între călători şi confortul The post CFR Călători anunță suplimentarea capacității de transport în perioada Paștelui. Ce rute sunt vizate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.