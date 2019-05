CFR Cluj a castigat titlul de campioana! Iata primele declaratii facute de Dan Petrescu

Dan Petrescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dan Petrescu crede ca trofeul trebuie sa il imparta cu ceilalti antrenori care au condus inaintea sa formatia ardeleana. 'Ma bucur ca am luat decizia de a ma intoarce la CFR, pentru ca nu eram sigur de ea. Dar cand castigi trofee, normal ca te bucuri. Bineinteles ca meritul pentru titlu este al jucatorilor si al antrenorilor care au condus echipa inaintea mea. Edi Iordanescu a avut vreo doua meciuri, Conceicao a avut majoritatea, Alin Minteuan cinci, iar eu am fost un fel de atacant si trebuia sa finalizez ce au inceput ei. De asta munca mea a fost cea mai grea, pentru ca in play-off meciurile sunt de 3 puncte. Dar trofeul de campion trebuie sa il impart cu ceilalti 3 antrenori. Cred ca cel mai mare ...