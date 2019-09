CFR Cluj ar putea caștiga meciul cu FC Botoșani la masa verde: Ardelenii au pierdut miercuri partida cu scorul de 2-3

CFR Cluj a depus contestație la Federația Română de Fotbal, după ce a fost învinsă, miercuri, cu scorul de 3-2 (după loviturile de departajare) de FC Botoșani și s-ar putea califica mai departe în lupta pentru Cupa României, învingând la masa verde, potrivit Mediafax.

Regulamentul prevede ca ambele echipe să aibă șase jucători crescuți la nivel național, iar FC Botoșani a avut doar cinci, în partida cu CFR Cluj. Din acest motiv, FC Botoșani ar putea pierde la masa verde, iar CFR Cluj ar putea obține o calificare.

”Nu am emoții că am putea pierde meciul la masa verde. Aseară aveam, dar acum am mai consultat regulamentele. Vom contesta decizia, avocații abia așteaptă. Nu ar fi însă o mare pierdere dacă vom rata calificarea”, a spus finanțatorul lui Botoșani, Valeriu Iftime, pentru PRO X.