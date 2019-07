CFR CLUJ - ASTANA 3-1 / CFR Cluj, calificare cu emotii in turul II preliminar al Ligii Campionilor!

CFR CLUJ ASTANA google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); CFR Cluj a invins-o pe Astana in cel de-al doilea meci din turul I prelimiar al Ligii Campionilor, scor 3-1. Oaspetii au deschis scorul inca din minutul 4, prin reusita lui Murtazayev, dar clujenii au restabilit egalitatea dupa sase minute, prin Omrani. In minutul 25, Postnikov a deviat mingea sutata de catre Omrani si CFR a preluat conducerea in Gruia, stabilind si scorul primei reprize, 2-1. In partea secunda a jocului, Omrani a reusit „dubla” in minutul 73 si a declansat nebunia la Cluj. Astfel s-a scris istoria returului cu Astana, iar CFR Cluj va intalni Maccabi Tel-Aviv in turul II preliminar al Ligi Campionilor. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pag ...