CFR Cluj, obligata sa respecte fair play-ului financiar

UEFA a anuntat, pe site-ul oficial, ca gruparea CFR Cluj a semnat un acord cu Corpul de Control Financiar al Cluburilor (CFCB) cu privire la fair play-ul financiar. Gruparea era vizata de o ancheta pentru neindeplinirea criteriilor fair play-ului financiar. Am dat de greu! Adversara lui CFR Cluj e o obisnuita a grupelor europene: patru prezente consecutive în grupele UCL si UEL Acordul este valabil pentru sezonul 2019/2020. Conform acestuia, CFR Cluj se angajeaza sa ajunga sa respecte total exigentele fair play-ului financiar pana la "perioada de monitorizare" 2019/2020. In plus, clubul este de acord sa achite suma de 200.000 de euro, care va fi retinuta din eventualele venituri obtinute d ...