CFR Cluj trece de Maccabi si se califica in turul III preliminar al Champions League

CFR Cluj s-a calificat in turul III preliminar al Champions League dupa ce a trecut in dubla mansa de Maccabi Tel Aviv. A fost 1-0 in partida tur din Gruia si 2-2 in returul de marti, de la Tel Aviv, elevii lui Dan Petrescu reusind sa faca o partida mare intr-o deplasare dificila. Duelul din Israel n-a inceput tocmai bine pentru campioana Romaniei, care a ratat o sansa uriasa prin Rondon, iar apoi s-a vazut condusa dupa ce Blackman a profitat de o greseala foarte mare pe faza defensiva. Imediat insa CFR a dat replica, Bordeianu reusind sa scoata o lovitura de la 11 metri la chiar urmatoarea faza, penaltiul fiind transformat de Culio. Pe final de repriza, acelasi Culio a sutat puternic, portarul Gianniotis a respins neglijent i ...