CFR le da studenților posibilitatea sa iși cumpere online bilete și abonamente gratuite

Reprezentanții Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România și ai CFR Călători au semnat un protocol ce prevede ca, de la 1 octombrie, studenții să-și poată procura online gratuit bilete și abonamente pentru transport feroviar. Organizația amintește că “din 2017 până în prezent, nu s-a asigurat o conectivitate dintre Registrul Matricol Unic (RMU) și baza […] The post CFR le dă studenților posibilitatea să își cumpere online bilete și abonamente gratuite appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.