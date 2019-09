CFR SA a redus durata calatoriei de la Bucuresti la Suceava la 5 ore si 30 de minute

CFR SA google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA va informeaza ca, dupa multi ani in care restrictiile de viteza au prelungit durata calatoriei de la Bucuresti la Suceava pana la 6 ore si jumatate, incepand cu noul mers al trenurilor, timpul de circulatie dintre Bucuresti si Suceava (447 km) se va reduce la 5 ore si 30 de minute, pentru trenurile de calatori. Personalul feroviar al CFR SA a ridicat pana in prezent peste 90% din numarul total al restrictiilor de viteza existente pe Magistrala Bucuresti - Suceava, iar pana la sfarsitul lunii acestea vor fi eliminate in totalitate. Mentionam faptul ca restrictiile de viteza au fost ridicate prin efortul depus de angajati specializati din cadrul regionalelor Bucuresti, Bras ...