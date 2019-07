CFR se impune cu 1-0 in disputa cu Maccabi Tel-Aviv si porneste cu prima sansa de calificare

omrani google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); CFR Cluj castiga primul meci al dublei manse cu Maccabi Tel-Aviv, scor 1-0, in cadrul turului II al preliminariilor Ligii Campionilor. Unicul gol al partidei a fost reusit de catre Billel Omrani, in minutul 22, iar CFR porneste ca favorita pentru calificarea in turul III. Returul se va juca marti, 30 iulie, de la ora 20:00, in Israel. Daca trece de Maccabi, CFR Cluj va juca in turul III cu invingatoarea meciului dintre Kalju (Estonia) si Celtic (Scotia). Min 92. Culio centreaza pentru Perreira, insa acesta nu reuseste sa reia Min 90+1. Iese Deac si intra Perreira pentru cele 4 minute de prelungiri! Min 80. Sut de la distanta incercat de Burca. Balonul este trimis, insa, mult peste poarta! Min 79. O noua ...