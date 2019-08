Charlize Theron, Nicole Kidman si Margot Robbie, in „Bombshell”

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Trailerul filmului „Bombshell”, care va rula in cinematografe din 20 decembrie, a fost lansat. In lungmetrajul care spune povestea scandalului sexual ce a dus la demisia lui Roger Ailes de la conducerea Fox News, Charlize Theron interpreteaza rolul jurnalistei si avocatei Megyn Kelly, Nicole Kidman este jurnalista Gretchen Carlson, iar Margot Robbie, producatoarea de televiziune Kayla Pospisil. Filmul de actiune „Cod rosu in serviciile secrete”, din 30 septembrie in cinematografele romanesti Din distributie fac parte John Lithgow (Roger Ailes), Malcolm McDowell (Ruper Murdoch), Allison Janney, Mark Duplass, Connie Britton, Alice Eve si Rob Delaney. „Bombshell” a fost scris de Charles Ran ...