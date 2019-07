Charlize Theron si Helen Mirren vor reveni in franciza „Fast & Furious”

Actriţele Charlize Theron şi Helen Mirren vor reveni în franciza „Fast & Furious”, a anunţat Vin Diesel, luni, printr-o postare pe Instagram. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Din distribuţia viitorul film, al nouălea, vor face parte Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel şi John Cena. „Fast & Furious 9” este programat să fie lansat de Universal Pictures pe 22 mai 2020. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Theron va juca din nou rolul teroristului cibernetic Cipher, care a debutat în „Fate of the Furious” (2017). Personajul lui Mirren a fost introdus în acelaşi lungmetraj. Ea este Maddalene Shaw, mama personajului jucat de Jason Statham. Cel de-al optulea film al francizei, „The Fate of the Furious”, a generat încasări de 1,2 miliarde de dolari, la nivel global. El a fost regizat de F. Gary Gray. Laolaltă, cele opt filme ale francizei lansate în 2001 au generat încasări de peste 5 miliarde de dolari. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.