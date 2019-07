Chef francez, cu o stea Michelin: Lipsa educatiei ne face sa mancam numai prostii, ceea ce ne transforma stomacul intr-o pubela

chef francez google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Alain Alexanian este un chef francez care timp de 21 de ani a fost proprietarul unui restaurant recompensat cu o stea Michelin. In lumea gastronomilor este recunoscut pentru lupta pe care o duce pentru alimentatia sanatoasa. Pentru tenacitatea sa a fost recompensat cu numeroase distinctii - premiul Palm D’Or pentru Dezvoltare Durabila in 2015, Trofeul Gastronomic ”Bio & Health”, in 2011 premiul pentru cea mai buna carte de nutritie din Franta, iar in 2013 premiul de inovatie in cadrul SIRHA, cel mai mare targ de profil din lume. Alain Alexanian crede ca este necesar ca educatia copiilor in privinta alimentatiei ar trebui sa inceapa de la cele mai mici varste si, inainte de a invest ...