Chef Munti a slabit 52 de kilograme si a ajuns de nerecunoscut. Aparitie soc!

Schimbare dupa schimbare! Daca la inceputul lunii iulie chef Munti se lauda ca dat jos 25 de kilograme, acum, in octombrie, numarul acestora s-a dublat. In direct la Star Matinal, cunoscutul bucatar si-a etalat noua silueta.

Chef Munti, Mihai Munteanu pe numele lui adevarat, a decis sa faca o schimbare radicala in viata lui dupa ce a castigat "Chefi la cutite". N-a stat mult pe ganduri, a apelat la specialisti si si-a micsorat stomacul, moment in care viata lui a intrat pe un alt drum, total diferit fata de cel de pana atunci.

Kilogramele scadeau vazand cu ochiul liber, iar acum, dupa cateva luni de la interventia chirurgicala, se lauda ca a dat jos 52 de kilograme, ajungand la o greutate pe care si-o dorea demult. Nu, nu a fost usor! Insa si-a dorit atat de tare sa scape de greutatea pe care o avea, incat nimic nu i-a stat in cale.

"Am slabit 52 de kilograme", a spus chef Munti azi la Star Matinal.

Totul a pornit si dupa ce logodnica lui si-a facut operatia de micsorare a stomacului. Atunci, a inteles ca poate face si el asta daca intr-adevar vrea o schimbare.

„Era normal la un moment dat sa fac chestia asta, mai ales ca am avut-o si pe logodnica mea aproape. Ea si-a facut chestia asta acum un an jumate. Chiar mai da jos si acum. Are o mica problema cu rontaitul. Ea m-a indemnat oarecum. Nu mai pot cu dietele. Am facut chestia asta. Mi-a fost frica. 20 000 de chestii mi-au trecut prin cap. (...) Nu inteleg lumea care-si face operatie si se apuca sa bage... eu ma vad pe mine acum. Nu mai pot. 20 de zile dupa operatie ai dieta. Nu ai cum sa bagi in tine. Un an de zile nu mai ai niciun fel de senzatie de foame. (...) Doctorul mi-a zis ca trebuie sa ajung la 85 de kilograme”, a povestit chef Munti atunci.

