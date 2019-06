Cheile Bicazului trec din administrarea judetului Neamt in cea a judetului Harghita - Decizia instantei nu e definitiva

Tribunalul Prahova a dat castig de cauza Primariei Gheorgheni, intr-un dosar in care reprezentantii institutiei au contestat limita dintre orasul Gheorgheni, aflat in Harghita, si comuna Bicaz Chei, din Neamt. Astfel, potrivit deciziei, Cheile Bicazului trec in administrarea judetului Harghita.